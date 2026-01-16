跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
屯門市廣場開槍案︱陳祖光：相信警員旨在制服 非想射死疑兇 鄧炳強：非常英勇決斷｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門市廣場開槍案，34 歲持刀疑犯昨晚（15 日）被兩名衝鋒隊警員各開一槍制服，中槍後傷重不治，警方深夜記者會表示警員使用槍械符合警隊既定指引，又不排除男子犯案時受毒品影響。選委界立法會議員，曾任警察隊員佐級協會主席的陳祖光今早（16 日）在電台節目表示，當時警員在短時間內先後決定使用胡椒噴霧和槍械制服疑犯的決定已經是「非常正確」，相信當時「並無其他選擇」。
鄧炳強：前線當刻決定不容易
至於保安局局長鄧炳強亦在港台節目《千禧年代》簡短回應，表示前線警員當刻的決定並不容易，又評價他們「非常英勇和決斷」。鄧炳強並且指，如果評估持刀疑兇將會傷害他人，警員按照指引是會向疑兇身體最大位置開槍。
「加一理論」使用武力
陳祖光今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，如果重溫當時情況，會見到疑犯當時持刀，而警隊使用武力一直採取「加一理論」，即考慮面前受威脅程度而使用再高一級武力。陳表示，明白外界可能疑問警員身上有警棍可考慮使用，但他指大家都可能明白「警棍的作用和槍的作用肯定不一樣」，認為在場警員的選擇並不多。
胡椒噴霧對精神有問題或醉酒人士作用不顯著
對於涉事警員首先使用胡椒噴霧，陳祖光表示胡椒噴霧的使用有局限，如要制服精神有問題或者醉酒人士，效果並不顯著。至於有說法指疑犯可能受毒品影響，陳就指警員趕到現場時，未必充分掌握疑犯的背景，「只係知道對方會使用武力」，警員都是靠對方的行為反應作臨場判斷，作出最終的武力選擇。
開槍視乎 3 原則
被問到如遇上昨晚的情況，疑犯在商場環境持刀脅持，警員開槍有甚麼因素考慮，陳祖光就指警隊開槍有嚴格指引，主要亦有 3 個原則：如果是要保護自己、他人身體免受傷害，則可以使用槍械；拘捕嚴重罪案或者嚴重兇暴疑犯時可以使用；或者處理暴動期間亦可以使用，「就昨天的情況，同事按照第一、第二點而使用槍械，一定是沒問題。」
如情況許可先口頭警告
當被問到疑犯如果只是持刀，沒有脅持動作，警員是否不一定會開槍，陳祖光就指疑犯持刀是符合警察開槍的條件，但確實不一定要立即動用；開槍考慮同樣是視乎上述 3 個原則，警員需要確認疑犯會否傷害他人，如果感覺上還有能力制服或者提出警告，就會先以口頭命令處理。
開槍指引：射向身體最大面積
至於開槍時應該射向哪個部位，陳祖光就表示按照警方訓練，都是射向「身體最大的面積」，以阻止疑犯繼續行兇。陳又強調，電光火石之間要選擇射向一個必定不會致命的位置是相當困難，又相信當場警員開槍的心理狀態旨在制止疑兇，非想射死對方，「我諗你問一百個同事，一百個都唔會（想射死對方）咁諗。」
