屯門市廣場開槍｜揭開悲劇背後：10年思覺失調＋反社會人格，覆診「甩底」7日後爆致命危機。

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
屯門市廣場開槍｜昨晚（15日）屯門市廣場的兩聲槍響，瞬間再次打破香港人逐步回復的日常寧靜，同時再次喚起大眾對社區精神健康支援的關注。一名綽號「恐龍」的34歲越南裔男子，在DON DON DONKI廚房奪刀並脅持女途人，最終在警員警告無效下被連開兩槍擊斃。
撰文：Medical Inspire｜圖片來源： 網絡片段
昨晚（15日）屯門市廣場的兩聲槍響，瞬間再次打破香港人逐步回復的日常寧靜，同時再次喚起大眾對社區精神健康支援的關注。一名綽號「恐龍」的34歲越南裔男子，在DON DON DONKI廚房奪刀並脅持女途人，最終在警員警告無效下被連開兩槍擊斃。
隨着調查深入，這宗悲劇背後竟關連著長達10年的精神病史、嚴重的濫藥問題，以及一個關鍵的醫療警號——事發前一週，「恐龍」缺席了至關重要的覆診。
事發於1月15日晚上約7時，死者先在大興街市一帶流連，當時已有目擊者指他神情異樣，不斷自言自語。
19時08分，他闖入屯門市廣場DONKI的熟食部廚房，在眾目睽睽下奪走一把12吋長的利刀。隨後他在商場外徘徊揮刀，現場陷入極度恐慌。
根據警方記錄，新界北衝鋒隊於19時20分抵達現場，並在1分鐘後發射胡椒水劑嘗試制服，但未能成功。
19時22分，男子突然發難脅持一名女途人，並舉刀欲施襲。在「救人第一」的急迫情況下，一名沙展及一名警員果斷開槍，分別擊中其胸口及右肩。
這名被鄰里稱為「恐龍」的男子，生前寄住在大興邨一名友人「泰仔」家中約兩星期。據戶主泰仔透露，「恐龍」行為怪異，經常「行嚟行去，自言自語」，且極少留在家中，多數只是回來換件衣服。
更令泰仔憂慮的是，「恐龍」有嚴重的吸毒習慣。泰仔在其床邊發現了吸食「太空油」（依托咪酯）的煙彈及打火機。警方事後更在其身上檢獲約一公斤冰毒及伸縮棍，保安局局長鄧炳強表示，警方正調查其案發時的失常行為是否受毒品影響。
據了解，死者擁有長達10年的精神病史，早於2016年因企跳首次入院，此後頻繁進出醫院。更被診斷患有「反社會人格障礙」（Dissocial Personality Disorder）及「思覺失調」（Psychosis）。僅在去年（2025年），他已曾三次入院治療（1月、8月及10月），顯示其病情極不穩定。記錄顯示，他原定於1月8日前往青山醫院覆診，惟他當日「甩底」未有現身。
對於具暴力傾向或嚴重思覺失調的病人，中斷藥物治療或缺席覆診往往是病情惡化的導火線。 「甩底」僅僅7日後，「恐龍」便在街頭爆發，最終釀成不可挽回的後果。
醫思小百科：什麼是「反社會人格障礙」？
「反社會人格障礙」是一種心理障礙，反社會人格障礙患者可能會出現欺騙、衝動性、攻擊性或不負責任的行為，並且經常缺乏悔意或內疚感。這些特質令他們與他人難以建立穩定的人際關係，從而影響患者的工作和家庭關係。
患者一般會出現欺騙、操控他人，以及衝動、攻擊性和不負責任的行為。他們可能會進行違法行為，例如偷竊、詐騙、或暴力行為，並且通常對自己的行為缺乏悔意。這種反社會人格特質一般在青少年或成年初期開始出現，並且會持續影響個人的行為和人際關係。
根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（簡稱 DSM-5），如果從 15 歲起出現以下 3 項或以上的特質，便有機會符合DSM-5對反社會人格障礙的診斷標準。以下列出主要症狀，供參考及檢視：
無視社會規範，經常進行可能導致逮捕的行為。
出現欺騙行為，例如經常撒謊、使用假名或以個人利益為目的來欺騙他人。
衝動或缺乏規劃能力。
易怒，經常發生肢體衝突或襲擊。
魯莽地忽視自己或他人的安全。
出現不負責任的行為，一直未能維持穩定的工作或進行財務管理。
缺乏悔意，並合理化傷害、虐待他人或偷竊等行為。
當這類人格特質遇上「思覺失調」（出現幻覺、妄想或思想紊亂）以及「濫藥」（如冰毒、太空油）時，病人的行為會變得極度不可預測且具危險性。
保安局局長鄧炳強形容，兇徒事發時已「失去常性」，警員開槍是為了拯救無辜生命而作出的「英勇決斷」。
是次事件不禁令人聯想起2023年鑽石山荷里活廣場的悲劇，當時政府曾提出10項加強措施，包括優化「個案管理計劃」的人手比例至1:40，以及設立精神健康支援熱線。
然而，當患者如「恐龍」般出現覆診「甩底」時，現行的監控與支援機制或未能及時介入。醫管局曾探討處方副作用較少的注射式藥物（長效針劑），以提高病人的服藥依從性。但在社區層面，如何識別並及早支援這類具濫藥背景的少數族裔精神病患，仍是醫療與社福界面對的巨大挑戰。
精神健康問題不容忽視，若發現身邊人出現持續自言自語、行為怪異或有暴力傾向，應及早尋求專業醫療或社工支援。紅十字會亦已啟動心理支援熱線5164 5040，協助受事件困擾的市民。
