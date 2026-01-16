屯門市廣場開槍｜新界北衝鋒隊沙展及警員各開一槍 女途人擦傷已出院

疑犯逃出商場後疑挾持女子，警員見狀擎槍。(網上片段截圖)

屯門市廣場昨日（15日）晚上發生開槍案。一名背著黑色背包、34歲男子先在屯門市廣場超市DON DON DONKI的廚房取走一把12吋長刀，然後在商場外圍徘徊和向多名途人揮舞，造成恐慌，其後持刀挾持女途人，警員警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。而一度被挾持的女途人，擦傷送院治理，即晚已經出院。

據了解，開槍的兩名警員分別是新界北總區衝鋒隊的沙展及警員，兩名男警射中疑犯胸口和右肩，均屬於身體最大面積。

屯門警區副指揮官高級警司黃浩翰昨晚在記者會中表示，香港警隊對警員使用槍械有嚴格指引。今次案件中有女途人被挾持，「新界北總區衝鋒隊因為事件嚴重性，選擇即時戰術性介入」，合適低武力都未能制止疑犯，警員必須提升武力，今次使用槍械符合警隊守則，兩名衝鋒隊開槍擊中疑犯胸口和右肩，屬於身體最大面積。黃強調警員「開槍是不容易決定」，但今次在沒有其他選擇下只能開槍，「拯救一名無辜女途人」。

另外，被問到警員施發胡椒水劑會否引致疑犯進一步傷人時，新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒回應指，疑犯進入商場後持刀，很多途人表現恐慌。警員在商場外發現疑犯，經警告無效後使用低武力。疑犯從商場出口離開，挾持一名女途人舉刀施襲，警員再次警告無效，所以使用槍械。

