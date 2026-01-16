屯門市廣場開槍｜鄧炳強：開槍決定並不容易 讚揚警員英勇果斷

屯門市廣場發生警員開槍案，鄧炳強指開槍決定並不容易，讚揚警員英勇果斷。(資料圖片)

屯門市廣場昨晚(15日)發生警員開槍案，一名持刀及涉嫌挾持女人質的疑犯被擊斃。保安局局長鄧炳強今早(16日)在港台節目表示，警員開槍決定並不容易，讚揚非常英勇及果斷，為拯救性命而開槍，制止可能危害人命的行為。

鄧炳強說，警方初步調查，相信兇徒事發時精神有問題，形容當時對方是失去常性。他說警方在兇徒身上找到毒品，會再調查他的行為是否受毒品影響。

▼商場入口事發一刻情況▼

