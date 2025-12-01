宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
屯門怡樂花園單位冒煙居民急疏散 大維修停工棚網未拆
屯門怡樂花園發生火警。
今日（1日）早上6時許，屯門怡樂花園第1座有單位冒出濃煙，有住客發現後大驚報警，多名住戶連忙疏散。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員及警員接報到場，約50名住戶疏散。經初步調查，懷疑上址單位一個電熱水壺上雜物受熱冒煙，起火原因無可疑。惟有住戶向傳媒表示，冒煙的的第1座火警鐘部分樓層沒有響起，只有第3座有響警報。
根據資料，屯門怡樂花園本來正進行大維修工程，與大埔宏福苑同樣由宏業建築工程作為大維修承辦商，造價逾7000萬元。大維修於去年6月24日開始進行，原定於今年年尾完工，惟截至今日，跟完成狀況似乎還有一段距離。至上周四（27日）管理處發出通告，指工程顧問公司檢視屋苑工程安全，要求停止大維修工程。惟部分棚網尚未拆除，2座的棚網已拆除兩面，而1座及3座則尚未拆除；引起居民疑慮。
通告提到，根據早前「宏業」提供棚網阻燒測試報告文件，顯示棚網為阻燃物料；日前進行檢取新舊棚網進行測試，顯示物料具阻燃效果，但已使用的棚網則功能下降。通告又指工程顧問公司今午會到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工直至提交棚網阻燃測試報告證明文件才可復工。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門怡樂花園單位冒煙居民急疏散-大維修停工棚網未拆-/623722?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
