屯門怡樂花園單位起火冒煙 約百人疏散 與宏福苑大維修承建商同為宏業 早前停工待交棚網報告︱Yahoo
宏福苑與怡樂花園的大維修承建商同為宏業建築工程有限公司。
【Yahoo新聞報道】屯門怡樂花園今日（1 日）早上有單位冒煙，約有 50 至 100 名居民需要疏散，事件中無人受傷。事發今早 6 時許，屋苑第 1 座有住戶報案指單位冒出濃煙，消防接報後派出了一條喉和一隊煙帽隊到場戒備。
經初步調查後，相信是涉事單位內一個電熱水壺上的雜物受熱導致冒煙，起火原因沒有可疑。雖然事件沒有造成傷亡，但屋苑正在進行大維修工程。
宏業早前被顧問公司要求停工
怡樂花園的大維修工程承辦商與早前發生五級大火的大埔宏福苑一樣，同為宏業建築工程。鑑於宏福苑的火災事故，怡樂花園的工程顧問公司近日曾到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工，直至提交棚網阻燃測試報告證明文件才能復工。
大維修造價逾7000萬元
怡樂花園的大維修工程於 2024 年 6 月 24 日展開，造價超過 7,000 萬元，原定於今年年尾完工。管理處在通告中表示，十分關注大維修工程的安全和進度，早前檢取新的棚網及已使用一段時間的棚網進行測試，發現新棚網具阻燃效果，但已使用的棚網功能則有下降。
工程顧問公司已要求「宏業」提醒所有工地工人嚴禁在屋苑範圍內吸煙，並且盡快清走多餘物料及雜物，同時確保走火通道暢通無阻。
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員何偉豪殉職市民到消防局送心意卡 工會呼籲向家屬捐款
大埔宏福苑五級火造成至少128人死亡，其中包括殉職的消防員何偉豪。他生前駐守的沙田消防局今早下半旗，有市民送上鮮花及心意卡。 寫上「豪師兄，落更了」 沙田消防局今早8時下半旗，並舉行默哀儀式。有消防員從災場回來參與默哀儀式，默哀不久後再次出動。消防局外擺放著市民送上的鮮花及心意卡，有心意卡寫上「願一路好走，am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱廣福休憩公園逾200人排隊獻花 街坊促檢討監管制度：草菅人命的人禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏褔苑五級火，造成逾百人死亡。大批市民發起民間悼念活動，其中廣福邨附近有多處地方可供獻花，廣福休憩公園更有逾200人排隊獻花。有大埔街坊手寫標語，直指火災是草菅人命的人禍，必須馬上檢討制度，形容憤怒甚於悲傷，「點解啲居民提出（大維修）問題時，你唔聽人意見，仲強硬通過？」Yahoo新聞 ・ 1 天前
30個私樓工程項目遭勒令停工 宏業承建28個
屋宇署勒令30個私人樓宇工程項目暫時停工,當中有28個,由負責大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程有限公司」承建。署方表示,對宏業保障工地安全的能力缺乏信心,宏福苑大火亦揭示宏業在地盤安全管理,有嚴重缺失,包括使用大量發泡膠板封窗。另外兩個停工項目,分別是富林工程營造承建的中環中旅大廈,以及源發建築承建、宏業以項目經理身分參與的北角富澤花園,兩個項目均涉及以塑膠板封窗。署方已要求承建商移除膠板,並會諮詢法律意見考慮懲處。同樣由富林工程營造承建,不過未有被命令停工的火炭穗禾苑大維修工程,屋苑通告顯示,富林工人昨天已拆除相關封窗塑膠板,屋苑全部9座大廈亦將拆除棚網,以減少居民疑慮。 (BC)infocast ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜安基苑大維修「鴻毅」任顧問 承建商稱願意測試棚網 居民擔憂
大埔宏福苑早前發生五級大火，造成嚴重傷亡，其工程顧問「鴻毅建築師」因涉貪污案遭廉政公署拘捕，事件引發同由該公司負責大維修工程的牛頭角安基苑居民憂慮。安基苑法團今日(30日)召開業主周年大會，緊急商討工程安全及顧問公司去留問題，現場氣氛緊張，有警員在場戒備。am730 ・ 17 小時前
宏福苑五級火災｜被問會否重建屋苑 黃偉綸：不排除任何可能性
【Now新聞台】財政司副司長黃偉綸表示，已找到超過2000個過渡性房屋單位，可以免費讓宏福苑受影響居民長期居住，又指現時不會估計宏福苑是否要重建，希望盡快安排相對未受火災影響的宏志閣居民回去居住。宏福苑五級火災．不斷更新一場火災令宏福苑多座樓宇嚴重受損，財政司副司長黃偉綸說現階段不會估計整個屋苑是否需要重建。財政司副司長黃偉綸：「我覺得現在去估計是不好，要先看看每座樓宇的情況，任何的可能性我們都不排除，政府一直都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，是受了一些水影響，因為當時救火有射水，現在我們盼望，如果它水、電也可以、安全無問題、電梯可以，盡快讓居民回去居住。其他7座樓宇受的影響相信是嚴重很多，現時火已熄滅，我們同事現在會盡快進入視察，看看不同情況。」火災後，多個營運酒店及過渡性房屋的機構都開放單位供有受影響居民使用，黃偉綸表示暫時約1500人入住相關設施，預料需求會繼續增加，當局暫時已找到超過2000個單位。黃偉綸：「如果他入住過渡性房屋時，就不用很擔心數星期後要再搬，視乎他們的居住需要，我們應該一直可以提供到。(所有這些提供都是免費?)無錯，我們不收費用。」當局強調，過渡性房now.com 新聞 ・ 1 天前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
全港巡查棚網 下半旗哀悼3天
大埔宏福苑大火死傷枕藉，港府周六（29日）起下半旗致哀3天，並會於18區設弔唁處供市民悼念。而宏福苑大維修釀慘劇，市民人心惶惶，勞工處和屋宇署分別會展開全港巡查，其中屋宇署要求全港承建商下月4日或之前就外牆保護網、塑膠帆布的阻燃性能提交報告；勞工處則會巡查架設大型棚架的樓宇維修工程地盤，檢視防火設施及火災應變安排。信報財經新聞 ・ 2 天前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 21 小時前
廉署上周五就大埔宏福苑大維修工程貪污調查共拘捕11人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，上周五(11月28日)日間在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，同日晚上再拘捕三人，共拘捕11人。AASTOCKS ・ 4 小時前
宏福苑五級火丨一文看清走佬袋物品清單、消防署應對火警指引
大埔宏福苑火災至今造成 128 人死亡，市民為死傷者痛心的同時，也不免關注應對災害的方法。本文參考紅十字會及香港賽馬會災難防護應變教研中心的資訊，方便大家準備逃生包，在緊急情況時能爭分奪秒逃生。YAHOO著數 ・ 2 天前
