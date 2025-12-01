屯門怡樂花園單位起火冒煙 約百人疏散 與宏福苑大維修承建商同為宏業 早前停工待交棚網報告︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】屯門怡樂花園今日（1 日）早上有單位冒煙，約有 50 至 100 名居民需要疏散，事件中無人受傷。事發今早 6 時許，屋苑第 1 座有住戶報案指單位冒出濃煙，消防接報後派出了一條喉和一隊煙帽隊到場戒備。

經初步調查後，相信是涉事單位內一個電熱水壺上的雜物受熱導致冒煙，起火原因沒有可疑。雖然事件沒有造成傷亡，但屋苑正在進行大維修工程。

宏業早前被顧問公司要求停工

怡樂花園的大維修工程承辦商與早前發生五級大火的大埔宏福苑一樣，同為宏業建築工程。鑑於宏福苑的火災事故，怡樂花園的工程顧問公司近日曾到屋苑檢視工程安全情況，並要求「宏業」暫時停工，直至提交棚網阻燃測試報告證明文件才能復工。

大維修造價逾7000萬元

怡樂花園的大維修工程於 2024 年 6 月 24 日展開，造價超過 7,000 萬元，原定於今年年尾完工。管理處在通告中表示，十分關注大維修工程的安全和進度，早前檢取新的棚網及已使用一段時間的棚網進行測試，發現新棚網具阻燃效果，但已使用的棚網功能則有下降。

廣告 廣告

工程顧問公司已要求「宏業」提醒所有工地工人嚴禁在屋苑範圍內吸煙，並且盡快清走多餘物料及雜物，同時確保走火通道暢通無阻。

約百人疏散（facebook 群組屯門友）

消防接報後派出了一條喉和一隊煙帽隊到場戒備。（facebook 鄺珉樀議員辦事處）