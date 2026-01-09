屯門怡樂花園大比數通過中止宏業建築大維修合約

【Now新聞台】屯門怡樂花園大比數通過中止宏業建築的大維修合約。

宏業建築同時是大埔宏福苑及屯門怡樂花園外牆維修工程的承辦商。怡樂花園法團召開業主大會，以1655票贊成、61票反對，通過中止宏業建築的大維修合約。

會上亦有討論中止合約後，是否繼續沿用市建局的「招標妥」服務。顧問公司稱，如果不經「招標妥」程序可快三個月，但有可能會喪失市建局180萬元的資助。

有業主憂慮法團會再要求他們集資啟動下一次維修。

廣告 廣告

屯門怡樂花園業主Eric：「如果再招標，假如真的要再集資，我相信有些居民未必能負擔。都關注如果不用『招標妥』下，公用部分沒有津貼，會否有機會要集資？這方面都有些擔心，但希望再找下一間公司下，可有明確點的數字給我們作預算。」

屯門怡樂花園業主立案法團前主席劉先生：「假設我們初步與專業人士討論，如果這個善後工程，預計約兩至三成未完成的工程，其實在2700萬元(餘款)，甚至加上700萬元的履約保證金拿回來後，我們約有3400萬元在手上，是足夠完成剩下工程。」

#要聞