屯門怡樂花園維修與宏福苑同一承建商 居民憂爛尾 甯漢豪指屋宇署有需要會介入(甄煒培報道)

【Now新聞台】屯門怡樂花園的大維修工程因為月初清拆棚網而暫停，有居民指由於屋苑與大埔宏福苑為同一承建商，擔心工程會再度延誤。

屯門怡樂花園在去年6月開始進行大維修工程，承建商是宏業建築工程。在月初強制清拆棚網期間，屋苑亦曾經發生工人因被拖欠薪金發起罷工。

有居民召開大維修善後會議，擔心要再額外繳交工程費用。

怡樂花園居民余先生：「本身我們停工，我們面臨有沒有機會可能爛尾，這個我們最擔心的。我們其實有付全款，令我們很困擾，再加上接下來善後，我們亦都很擔心會不會需要再夾錢，或者會不會有很大損失。」

怡樂花園居民劉先生：「照我們所知，棚架安全性都很有問題，但在承辦商及顧問公司交代不清楚，一時指沒有問題，一時又指那一部分才有問題，所以令我們參與這個工程的業戶，或者其他專業人士都手足無措。」

包括怡樂花園在內，全港有30個私人樓宇維修項目由宏業建築工程負責或擔任顧問，屋宇署已勒令停工，警方早前亦已拘捕三名負責人涉嫌誤殺。

對於有業主擔心工程會爛尾，發展局局長甯漢豪指屋宇署有需要時會介入。

發展局局長甯漢豪：「如果繼續拖下去是不妥，屋宇署準備介入，引用它的權力接管工程，完成後問業主收錢，亦有一個附加費。如果根據現時(規定)，但這要風險為本，如果看到工程拖下去，對行人都可能有影響。」

怡樂花園在周一會舉行業主立案法團管委會會議，將會商討工程的善後問題。

#要聞