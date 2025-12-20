屯門怡樂花園維修與宏福苑為同一承建商 有居民憂工程爛尾

【Now新聞台】屯門怡樂花園的大維修工程因為月初清拆棚網而暫停，有居民擔心由於屋苑與大埔宏福苑為同一承建商，擔心工程會再度延誤。

屯門怡樂花園在去年6月開始進行大維修工程，承建商是宏業建築工程，在月初強制清拆棚網期間，屋苑亦曾經發生工人因被拖欠薪金發起罷工。有居民召開大維修善後會議，擔心要再額外繳交工程費用。

怡樂花園居民余先生：「本身我們停工，我們面臨有沒有機會可能爛尾，這個我們最擔心的。我們其實有付全款，令我們很困擾，再加上接下來善後，我們亦都很擔心會不會需要再『夾錢』，或者會不會有很大損失。」

#要聞