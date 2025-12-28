屯門截查可疑車輛 司機棄置物品逃去 警方檢獲懷疑毒品

警察.jpeg

警方昨日在屯門巡邏期間，發現一輛可疑私家車並上前截查。其間司機未有遵守交通燈號，隨即駛走，並在途中棄置車內物品。警方其後在路邊檢獲懷疑毒品，暫時未有人被捕。

事件發生在昨日下午約2時，屯門分區軍裝巡邏小隊於藍地五柳路截查涉事車輛。司機不但無視交通燈號，更在青山公路屏山段逆線行駛，並撞向一輛警車。可疑車輛未有停下，繼續往屯門方向逃去。期間，車內一名男子疑將物品拋落路邊。

檢含依托咪酯電子煙彈

人員在現場檢獲約30粒懷疑含依托咪酯的電子煙彈，以及約30克懷疑可卡因。警方其後在洪天路尋獲該輛私家車。案件已交由元朗警區刑事調查隊跟進，事件中無人受傷。

