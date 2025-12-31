屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位

【Now新聞台】樂華南邨謀殺案，一名35歲女子死亡，有同層住戶指，有鄰居反映曾經聽到事主與疑犯爭執。警方早上於涉事的樓層及單位拉起封鎖線，仍有警員駐守，而大廈的後門仍然封鎖中。有重案組警員到樓上繼續蒐證及調查，亦有政府化驗所人員到場。有同層的住戶指，有鄰居反映曾經聽到事主與疑犯爭執。喜華樓居民杜先生：「他們的鄰居那個女子說他們經常吵架，有次勸過她，說那個女子想自殺。(平時碰見鄰居有打招呼？)沒有的。(不常聊天？)他語言不通，是外籍人士。」喜華樓居民彭小姐：「今天早上看新聞才看到，很可怕。(這區多謀殺案發生？)沒有，第一次。」喜華樓外圍不時有保安巡邏，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，可聯絡警方。案發於周一晚上，警方接獲死者母親報案指事主失去聯絡，由於事主媽媽稱女兒有自殺傾向，因此警方把案件列作高危人士處理，經調查後相信她曾去過男友位於樂華南邨的寓所。周二凌晨，警方與消防到涉事單位破門，再翻查閉路電視後，發現事主沒有離開過大廈，在同日早上深入調查後，在單位內發現死者以及3隻狗和1隻貓屍體，並已鎖定一名非華裔男子，會調查他的去向及犯案動機。 #要聞

now.com 新聞 ・ 6 小時前