屯門掃管笏女子倒斃單位 死者丈夫報稱曾爭執 單位內藏有海洛英｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】屯門掃管笏今（31日）一名女子倒斃單位內。警方下午4時許接報，一名男子稱曾與妻子爭執及打架，對方其後暈倒。

警方到掃管笏管翠路一個住宅單位調查，發現女事主已死亡，案件仍在調查中。

據了解，死者為 30 歲持香港身份證的菲律賓籍女子，報案人為 48 歲法國籍男子，同樣持有香港身份證，兩人為夫妻關係，與一名傭工同住於上址單位，但傭工並非每日留宿。

案發當日凌晨約 1 時，傭工離開單位，其後單位內只剩下報案人及死者。兩人曾因作息問題發生爭執，之後報案人到客廳休息，死者則留在睡房內。至下午時分，傭工返回單位後，與報案人一同進房查看，揭發事件。

警方及救護人員奉召到場處理，死因有待進一步驗屍確定。警方搜查涉案單位期間，發現單位內藏有海洛英，報案人其後涉嫌「管有危險藥物」被捕。案件現由屯門警區重案組第二隊接手跟進調查。