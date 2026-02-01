屯門新墟教會天花石屎剝落 女子頭部受傷送院

受傷女子送往屯門醫院治理。

屯門發生石屎墮下事件。今日(1日)中午12時許，警方接報，指青山公路新墟段250號一間教會內，其天花板突有石屎剝落，一名50多歲的女子被擊中，頭部受傷。

據報墮下石屎的面積約1米乘1米。女事主神智清醒，救援人員將她送往醫院治理。

