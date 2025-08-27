屯門昨午天晴落雹？ 天文台解畫(有片)

有屯門居民拍攝到疑落雹片段。（「屯門友」影片截圖)

本港昨日（26日)天晴酷熱，網傳影片顯示屯門下午約4時有大粒水點忽然從天而降，懷疑是落雹，有途人急步走避，天文台回覆《am730》查詢稱未有接獲有關報告。

有市民在社交平台上載在屯門拍攝到疑似落雹的影片，短片長約10秒，可見有粗雨點落下，跌落地下發出聲響，但未見地上有冰粒，而當時正值陽光普照，拍攝位置為山景邨對出輕鐵鳴琴站，有途人立即走避到有遮蓋的地方暫避，背景聲音更有一名途人指「(落得)好勁喎！」有網民留言「咩事八月落雹，勁過六月飛霜喎，有咩大事發生？」，亦有人稱「睇落唔似雹，似純粹係大粒啲嘅雨」。翻查天文台雷達圖，昨日下午3時48分有一片驟雨雲在屯門上空，當中有強對流現象，有一「小紅點」即代表雨量超過100毫米，疑為強雷暴。

天文台回覆《am730》查詢稱根據初步分析，雷達圖顯示在昨日下午3時左右，在屯門附近曾經短暫出現過一個強雷雨區，但是影響範圍比較小。雖然無收到冰雹報告，但根據當時的雷達圖數據，不能夠排除上述地區是曾經短暫有冰雹出現過。至於下午4時，該強雷雨區已經減弱，當時出現冰雹的可能性比較低。



