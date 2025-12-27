屯門景峰驚現朱古力罐頭 疑有人存心毒害貓狗

【動物專訊】對貓狗而言，朱古力是足以致命的劇毒，但有人昨日竟在屯門景峰籃球場附近放下一罐高濃度的朱古力，還附上匙羹，更過份是連樹底也被沾上朱古力醬，令人懷疑是存心要殺害貓狗。熱心市民發現後將該朱古力罐丟掉，坦言該處有一些社區貓狗生活，擔心他們會誤吃朱古力而喪命。

該熱心市民表示，該罐頭估計是貓罐頭，卻被人掏空再放入高濃度朱古力，「我嗅過百分百肯定是朱古力，而且非常高濃度，一定不是普通的朱古力醬。」她又表示，更恐怖是附近的樹底都被人塗上朱古力醬，明顯是惡意要讓貓狗受害。

她十分擔心有社區貓狗中毒，「旁邊是屯門新墟村及良田村，有很多社區貓，我平時經過都見到兩三隻，有好多人餵貓的，亦有很多村狗。」她希望提醒附近市民留意，避免有貓狗中招。

這次並非首次有人以這方式設毒餌，今年2月28日有熱心市民在荃灣南豐紗廠附近路邊，發現有人將朱古力放在食物碗中，而該處是放狗勝地，可見行兇者用心極惡毒。

如發現有人在路上放朱古力，請馬上清掉。如發現涉案人士，請馬上拍下證據及報警，行兇者不只是亂拋垃圾，如所放朱古力令貓狗受害，更是觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元及監禁3年。

屯門景峰籃球場附近昨晚發現朱古力罐，疑有人想毒害貓狗。

兇徒還將朱古力醬沾上樹底，用心險惡。

今年2月荃灣南豐紗廠附近曾發現同類型朱古力毒餌。

