屯門景峰驚現朱古力罐頭 疑有人存心毒害貓狗

【動物專訊】對貓狗而言，朱古力是足以致命的劇毒，但有人昨日竟在屯門景峰籃球場附近放下一罐高濃度的朱古力，還附上匙羹，更過份是連樹底也被沾上朱古力醬，令人懷疑是存心要殺害貓狗。熱心市民發現後將該朱古力罐丟掉，坦言該處有一些社區貓狗生活，擔心他們會誤吃朱古力而喪命。
該熱心市民表示，該罐頭估計是貓罐頭，卻被人掏空再放入高濃度朱古力，「我嗅過百分百肯定是朱古力，而且非常高濃度，一定不是普通的朱古力醬。」她又表示，更恐怖是附近的樹底都被人塗上朱古力醬，明顯是惡意要讓貓狗受害。
她十分擔心有社區貓狗中毒，「旁邊是屯門新墟村及良田村，有很多社區貓，我平時經過都見到兩三隻，有好多人餵貓的，亦有很多村狗。」她希望提醒附近市民留意，避免有貓狗中招。
這次並非首次有人以這方式設毒餌，今年2月28日有熱心市民在荃灣南豐紗廠附近路邊，發現有人將朱古力放在食物碗中，而該處是放狗勝地，可見行兇者用心極惡毒。
如發現有人在路上放朱古力，請馬上清掉。如發現涉案人士，請馬上拍下證據及報警，行兇者不只是亂拋垃圾，如所放朱古力令貓狗受害，更是觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元及監禁3年。
狗媽媽慘中捕獸器傷勢嚴重 聖誕節前夕獲救
【動物專訊】對社區狗而言，最好的聖誕禮物可能只是人們一個關顧，打鼓嶺坪洋村一隻約10歲的社區狗媽媽，早幾日突然失蹤，再被人發現時她的右前腳已經中了捕獸器，傷口壞死見骨，在村民求助下，毛守救援在今日凌晨將狗狗救起，惟狗狗可能有敗血症，患有心絲蟲及要做截肢手術，情況不樂觀。 狗狗在該村被人稱為「媽媽」，村中不少狗狗都是她所生，很多村民都認識她。她在早前突然失蹤，直到再出現時右前腳已中了捕獸器重傷，村民於是向毛守求救。 毛守Kent表示，嘗試救了4天，直到今日凌晨2時才成功將狗狗救起，狗狗已經顯得不大精神和難以站立，送到獸醫診所時，發現白血球指數很低，有敗血症的跡象，而且十分低溫，發炎指數很高，亦患了心絲蟲。她的右前腳已經壞死及見骨，還有大量烏蠅蟲，必須要進行截肢手術，但現在首要讓她的白血球指數先回復正常。他引述獸醫指，以狗狗的情況，如果沒及時救起，可能捱不到一兩日便會死去，情況比想像中差。 設置捕獸器傷害動物是極可恥的罪行，亦屬觸犯《防止殘酷對待動物條例》，一經定罪，最高罰款20萬元和監禁3年。如發現有捕獸器，請馬上報警。 祝福狗媽媽能夠捱過這次難關，盡快回復健康。 The post 狗媽香港動物報 ・ 1 天前
漁護署增設檢疫設施 令進口貓狗輪候檢疫時間縮短6個月
【Now新聞台】漁護署動物管理及動物福利綜合大樓啟用約1年，增設貓狗檢疫設施，令本港進口貓狗平均輪候檢疫時間縮短6個月。各式各樣的玩具、二十四小時冷氣開放、由專人負責清潔及餵食，還有專屬空間休息，這裡不是寵物酒店，而是位於啟德的動物管理及動物福利綜合大樓的檢疫中心。大樓在去年11月正式啓用，狗隻活動空間亦大了兩倍，貓狗檢疫設施分別增加至30間及34間，令到進口寵物等候檢疫設施時間縮短約6個月。漁護署獸醫師(動物管理)關晉樂：「我們一直輪候時間都非常長，超過一年以上，我們在新大樓同時希望增加檢疫設施，希望可以方便到寵物主人帶他們的貓狗回港。」大樓亦為市民提供狗隻疫苗接種和發牌服務，以及為流浪動物提供暫托居所。漁護署表示，入住率超過九成，不時都有爆滿的情況。關晉樂：「如果是流浪動物，我們要最少四天追尋主人，我們清除這些手續上的問題後，我們會幫動物進行一個獸醫的評估。我們現時有和17間動物福利機構合作，我們和這些福利機構將一些評估完合格的動物，交給他們安排給市民做領養。」不少入住暫住設施的都是流浪貓狗，署方會點紓緩情緒的香薰以及播放音樂，幫助牠們放鬆心情。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
【Now新聞台】漁護署動物管理及動物福利綜合大樓啟用約1年，增設貓狗檢疫設施，令本港進口貓狗平均輪候檢疫時間縮短6個月。 各式各樣的玩具、二十四小時冷氣開放、由專人負責清潔及餵食，還有專屬空間休息，這裡不是寵物酒店，而是位於啟德的動物管理及動物福利綜合大樓的檢疫中心。大樓在去年11月正式啓用，狗隻活動空間亦大了兩倍，貓狗檢疫設施分別增加至30間及34間，令到進口寵物等候檢疫設施時間縮短約6個月。漁護署獸醫師(動物管理)關晉樂：「我們一直輪候時間都非常長，超過一年以上，我們在新大樓同時希望增加檢疫設施，希望可以方便到寵物主人帶他們的貓狗回港。」大樓亦為市民提供狗隻疫苗接種和發牌服務，以及為流浪動物提供暫托居所。漁護署表示，入住率超過九成，不時都有爆滿的情況。關晉樂：「如果是流浪動物，我們要最少四天追尋主人，我們清除這些手續上的問題後，我們會幫動物進行一個獸醫的評估。我們現時有和17間動物福利機構合作，我們和這些福利機構將一些評估完合格的動物，交給他們安排給市民做領養。」不少入住暫住設施的都是流浪貓狗，署方會點紓緩情緒的香薰以及播放音樂，幫助牠們放鬆心情。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，有駕駛人士駛經青馬大橋往機場方向時，發現一名男子在大橋近中段位置跨越圍欄，危坐橋邊的壆位，遂報案求助。救援人員接報趕至現場勸喻，期間事主突然一躍而下。男子由救援船隻救起，送往荃灣西碼頭，交由救on.cc 東網 ・ 1 小時前
