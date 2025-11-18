天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。
兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。
據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。
Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。
