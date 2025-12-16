宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
屯門泥圍車房起火 數十居民自行疏散
屯門發生火警。昨日(15日)晚上約11時40分，青山公路泥圍牌坊附近一間車房發生火警，大量濃煙冒出直捲半空，約數十名居民聞到燒焦氣味報警，並自行疏散到安全地方暫避。消防到場派出一隊煙帽隊進入火場搜救，並開喉迅速將火撲熄。據指，事件中無人受傷，起火原因有待調查。受事件影響，青山公路往屯門方向，近泥圍全線一度封閉。
