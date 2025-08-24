潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。車禍中七人受傷，包括 5 名消防員。
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
屯門鳴琴路私家車與消防車相撞 消防車翻側釀7傷送屯門醫院救治
【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。 有行車記錄儀拍到事發一刻，消防車當時響燈橫過十字路口時，被高速駛至的私家車撞至翻側，事發後數秒，消防車對面線就轉綠燈。被撞的消防車橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，車上雲梯亦跌在路旁；私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，路旁交通燈及路牌都被撞至彎曲。有消防員及警員在現場救援及調查。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時，與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人，吊臂車之後到場將消防車扶直及拖走。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
屯門鳴琴路消防車與私家車相撞 消防車翻側 初步7人受傷
屯門發生交通意外。今日(24日)下午3時許，一輛私家車沿鳴琴路往良景邨方向行駛，駛至輕鐵石排站時附近時，與一輛消防車相撞。消防車翻側橫亙馬路，私家車車頭則嚴重損毀。據報5名消防員和2名私家車乘客受傷。從網上圖片可見，有熱心市民爬上消防車，協助消防員離開。am730 ・ 17 小時前
消防車與私家車屯門鳴琴路相撞 7人傷包括5名消防員
屯門有消防車與私家車相撞，7人受傷，包括5名消防員，全部清醒送院治理。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側。5名消防員、涉事私家車男司機及男乘客受傷，均清醒送往屯門醫院治理。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
消防車與私家車相撞後翻側 初步知三名消防員受傷
屯門有消防車與私家車相撞，3人受傷。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側，初步知3名消防員受傷。香港電台-港聞 ・ 17 小時前
黃大仙酒樓男職員被人持刀襲擊 女疑兇被捕
黃大仙發生傷人案，一名43歲男子被人持刀襲擊，警方拘捕涉嫌傷人的44歲女子。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名女子以長約一呎的魚生刀襲擊，男子頸、肚及面部受傷，需要送院急救。該名女子之後逃去。警員其後在沙田坳道近竹園邨一個迴旋處尋獲涉案女子，她手部受傷，同樣需要送院治理。 警方初步調查相信，兩人曾因感情及金錢問題爭執，涉案女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。香港電台-港聞 ・ 12 小時前
現屆政府致力打擊濫用公屋，房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。何永賢昨日出席電台節目時表示，有個案把單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。Yahoo新聞 ・ 49 分鐘前
