潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。
運輸署指，因交通意外，鳴琴路（往良景邨方向）近石排頭路的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
屯門鳴琴路消防車與私家車相撞 消防車翻側 初步7人受傷
屯門發生交通意外。今日(24日)下午3時許，一輛私家車沿鳴琴路往良景邨方向行駛，駛至輕鐵石排站時附近時，與一輛消防車相撞。消防車翻側橫亙馬路，私家車車頭則嚴重損毀。據報5名消防員和2名私家車乘客受傷。從網上圖片可見，有熱心市民爬上消防車，協助消防員離開。am730 ・ 15 小時前
屯門鳴琴路私家車與消防車相撞 消防車翻側釀7傷送屯門醫院救治
【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。 有行車記錄儀拍到事發一刻，消防車當時響燈橫過十字路口時，被高速駛至的私家車撞至翻側，事發後數秒，消防車對面線就轉綠燈。被撞的消防車橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，車上雲梯亦跌在路旁；私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，路旁交通燈及路牌都被撞至彎曲。有消防員及警員在現場救援及調查。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時，與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人，吊臂車之後到場將消防車扶直及拖走。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
消防車與私家車相撞後翻側 初步知三名消防員受傷
屯門有消防車與私家車相撞，3人受傷。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側，初步知3名消防員受傷。香港電台-港聞 ・ 15 小時前
何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位 相當於節省逾90億元
房屋局局長何永賢表示，政府打擊濫用公屋，3年來收回9000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。 何永賢出席一個電台節目時提到，涉事個案甚至將單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。 最新公屋輪候時間減至5.1年，但傳統公屋的輪候時間則微升至5.4年，何永賢解釋，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。 何永賢說，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。 何永賢又舉例，外訪時注意到其他國家會在私人發展項目混合興建公營單位，但缺點是當發展商投地意欲減低，發展步伐放慢，便會影響公營房屋供應，強調當局要掌握主導權香港電台-港聞 ・ 16 小時前
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
消防車與私家車屯門鳴琴路相撞 7人傷包括5名消防員
屯門有消防車與私家車相撞，7人受傷，包括5名消防員，全部清醒送院治理。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側。5名消防員、涉事私家車男司機及男乘客受傷，均清醒送往屯門醫院治理。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
深港跨境無人機載貨 計劃10月試飛
綜合內地媒體報道，深圳市城市交通規劃設計研究中心與盈芯科技申報的「基於RFID的港深跨境低空物流項目」，成為香港首批「監管沙盒」試點項目，該項目計劃於今年10月進行深港跨境無人機載貨試飛測試。 「空域無界．鏈通深港－深港跨境低空經濟沙龍」周六（23日）在深圳舉辦，由羅湖區發展和改革局，羅湖深港現代商貿業升級發展區指揮部指導，盈芯科技與深圳技術大學聯合主辦，深圳市城市交通規劃設計研究中心及香港電訊盈科共同協辦。 採加密超高頻RFID技術 報道引述出席活動的盈芯科技CEO方向東表示，項目可望突破跨境物流效率瓶頸，透過在貨物上張貼或植入低成本的微型且加密的超高頻晶片標籤，對基礎訊息及異常讀寫狀態滙總管理，可實現跨境貨物全程無接觸溯源。 報道指出，項目已完成香港民航處無人機適航認證及加密RFID靜態測試，計劃於今年10月開展深港跨境無人機載貨試飛測試。測試期間，將安排載貨跨境飛行穿越香港與深圳邊境區域，並在空載、輕載及滿載3種狀態下，執行跨境航線測試任務。 該報道又提到，通過將加密超高頻RFID標籤與設備、無人機及載運物品進行綁定，為兩地海關監管提供技術相關保障。信報財經新聞 ・ 5 小時前
指藥倍安心傳遞錯誤價值觀 議員強調應堅守學術誠信非模糊處理
【on.cc東網專訊】「藥倍安心」捲入「請槍」爭議及侵犯病人私隱風波，研發者潘浠淳父親潘冬平與太太昨(22日)發聲明指主動自願放棄相關獎項以平息風波，並重申「藥倍安心」屬潘浠淳的「原創概念」。議員何敬康認為自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品的行為模糊了「原on.cc 東網 ・ 1 天前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
暑假將結束 入境處料口岸非常繁忙籲市民選擇非繁忙時段返港
入境處表示，暑假是出入境高峰，今年暑假結束前正是周末，預計出入境口岸將會非常繁忙，呼籲身在內地的市民或可選擇平日沒有那麼繁忙的時段返港，亦可留意入境處的流動應用程式，了解各陸路管制站的等候時間。 入境處邊境管制科指揮官黃君彥表示，香園圍口岸是首個人車直達設計的口岸，深受市民和旅客歡迎，今年首7個月，香園圍口岸平日的日均旅客量已達到7萬8千人次，周末更達9萬1千，屬管制站設計容量的3倍。本月10日更創歷史新高，當天出入境數字近11萬5千人次，達設計流量的4倍。 黃君彥強調，入境處在高峰時間會靈活調配人手，增加櫃位；香園圍口岸出境大堂在下月底會增加4條e道，另外亦會與各部門及內地有關部門保持緊密聯繫。他強調，香園圍口岸開通至今，人流秩序井然。對於有社交帖文指，需要等候兩小時方可過關的說法，他相信很難亦很少機會發生。 警方打鼓嶺分區指揮官劉肇邦則指，每日都有百多輛旅遊巴在香園圍口岸外等候旅客，高峰時更可達160架。為更好應對，警方已在口岸附近的公共交匯處採取特別措施，包括把團體旅客和散客分開處理，例如安排旅行團在指定等候區等候。 海關陸路邊境口岸科副總指揮官黃貞富表示，暑假開始前已預先安排人香港電台-港聞 ・ 1 天前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 10 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 22 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 18 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 22 小時前