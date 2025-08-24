屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。

運輸署指，因交通意外，鳴琴路（往良景邨方向）近石排頭路的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

多名消防員協助拯救被困在消防車的同僚。（Facebook 馬路的事討論區）