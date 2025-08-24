屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院

【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。 有行車記錄儀拍到事發一刻，消防車當時響燈橫過十字路口時，被高速駛至的私家車撞至翻側，事發後數秒，消防車對面線就轉綠燈。被撞的消防車橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，車上雲梯亦跌在路旁；私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，路旁交通燈及路牌都被撞至彎曲。有消防員及警員在現場救援及調查。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時，與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人，吊臂車之後到場將消防車扶直及拖走。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞

now.com 新聞 ・ 14 小時前