屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院

潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
其他人也在看
何文田男子反鎖單位內昏迷 胞妹揭發證當埸斃命
【on.cc東網專訊】何文田有人暈倒。今日(24日)中午12時59分，執法部門接獲一名女子報案指，其胞兄反鎖於亞皆老街138-140號翠華大廈單位內，單位並傳出異味，擔心胞兄發生事故。消防接報到場破門，發現一名男子倒臥於上址單位內，經檢驗後證實事主已當場斃命，警on.cc 東網 ・ 19 小時前
屯門鳴琴路私家車與消防車相撞 消防車翻側 7人受傷
【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。被撞的消防車翻側，橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，有消防員及警員在現場救援及調查。吊臂車之後到場，將消防車扶直及拖走。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
屯門鳴琴路私家車與消防車相撞 消防車翻側釀7傷送屯門醫院救治
【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。 有行車記錄儀拍到事發一刻，消防車當時響燈橫過十字路口時，被高速駛至的私家車撞至翻側，事發後數秒，消防車對面線就轉綠燈。被撞的消防車橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，車上雲梯亦跌在路旁；私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，路旁交通燈及路牌都被撞至彎曲。有消防員及警員在現場救援及調查。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時，與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人，吊臂車之後到場將消防車扶直及拖走。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 14 小時前
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法
[NOWnews今日新聞]韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎...今日新聞 娛樂 ・ 10 小時前
大埔廣福邨女子墮樓 當場命殞
【on.cc東網專訊】大埔有人墮樓。今日(24日)上午11時40分，廣福邨廣義樓保安員報案，指發現一名女子倒臥於上址對開，懷疑她從高處墮下。救援人員接報到場，經檢驗後證實女事主已當場命殞。事主身份及墮樓原因有待調查。on.cc 東網 ・ 19 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
沙特超級盃決賽落幕 陳茂波與C朗握手 親揭賽事選址香港之謎
香港大球場昨晚(23日)上演沙特超級盃決賽，財政司長陳茂波在今日(24日)的網誌中回顧精彩賽事。他表示，此項賽事首次在東亞舉辦，選址香港實在別具意義。陳茂波指，沙特主辦機構的客人告訴他，他們考慮的不僅是香港國際化的特點，更是香港在粵港澳大灣區以至整個中國和亞洲的角色和地位。am730 ・ 19 小時前
拳擊｜曹星如重踏職業擂台 復出第一擊KO菲律賓悍將
前WBO國際超蠅量級金腰帶拳王曹星如（Rex），闊別8年再次踏上職業賽擂台， 周日（24日）作客菲律賓馬尼拉作復出第一擊，迎戰前世界拳王挑戰者的菲律賓拳手施雲奴（Vergilio Silvano）。38歲的Rex狀態不俗，全場佔盡上風，最終在第5回合以右拳KO施雲奴獲勝，生涯職業賽戰績改寫為23場全勝。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。am730 ・ 21 小時前
YouTube 嚴厲打擊跨區 Premium 訂閱，「土耳其人」、「阿根廷」不再？
YouTube 近日修改收費服務的服務條款，當中指明用戶如嘗試虛假陳述你註冊的國家/地區，即屬違反條款，也就是說將會嚴厲打擊作跨區訂閱的用戶。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
女神配對計劃 | 女神青春校服Look 有為GM與小鳥Sophie襯到絕
官方率先發布了五位女神的單人學生Look、求愛勇者的群體照／組別照、拍攝花絮照，及甜度爆燈的女神勇者CP照Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
女神也被育兒搞到崩潰！金泰希曝當媽壓力大
[NOWnews今日新聞]韓星金泰希被譽為韓國第一天然美女，以韓劇《天國的階梯》、《愛在哈佛》、《IRIS》、《我的公主》等劇走紅。2017年，女神與Rain結婚，婚後育有2名可愛的女兒，夫妻感情甜蜜...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
張佳添否認同甄采浠拍拖 直認想做單身貴族不談戀愛
歌手海兒、張佳添與周國豐等，今（24日）於將軍澳電視城為TVB節目《中年好聲音4》「香港賽區最終海選」面試參賽者。張佳添早前被拍到跟甄采浠約會，攬腰搭膊頭又疑似一杯咖啡兩份飲，被指已拍拖一年，對此，他笑言：「一張相就話係真命天女，節目令我有『浪子情人』外號，要多謝樂易玲再送『冇腳雀仔』稱號，歡迎大家繼續咁叫佢，只要唔係冇雀仔就得喇！（咁係咪同甄采浠拍拖啫？）我哋識咗好耐，工作上都有合作。（地下情一年？）報道歸報道，我同佢識咗好耐，係『膊頭之交』，佢都係『冇腳雀仔』，兩隻雀仔喺空中遇到咪望下海，都唔想令佢失去市場，所有才俊型男都可以追佢。」東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消防車與私家車相撞後翻側 初步知三名消防員受傷
屯門有消防車與私家車相撞，3人受傷。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側，初步知3名消防員受傷。香港電台-港聞 ・ 16 小時前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 19 小時前