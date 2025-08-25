拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。
後腦有傷痕相信為致命傷
警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追緝在逃疑兇。現場消息指，死者為一名51歲男子，持香港身份證，姓名是普通話譯音，居於案發現場附近。其後腦的傷痕或屬致命傷。附近7人車車尾及車內均有血跡，距離車尾數米外的地上有一灘乾涸血跡。據指，報案人發現死者時，在現場未有發現其他可疑人士。
附近私家車有血迹
死者遺體由帳篷覆蓋，旁邊有一輛七人車亦有血迹，車主協助調查，鑑證科亦到場搜證。現場是屯門亦園路一個露天貨倉對開、近港深西部公路橋底，清晨6時許，警方接報一名男子倒地昏迷，救護員到場證實他當場死亡。現場消息指死者後腦有傷痕，身體多處染有血迹，身份有待調查。
