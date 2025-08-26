屯門疑落冰雹 途人走避

【Now新聞台】屯門下午懷疑落冰雹，天文台稱未有接獲有關報告。

片段可見，下午在屯門山景邨一帶有懷疑冰雹突然從天而降，途人急步走避。

天文台回覆查詢時稱未有接獲冰雹報告。根據雷達圖像顯示，下午三時左右一個強雷雨區曾短暫在屯門附近出現，影響範圍較小，不排除冰雹曾出現。

#要聞