屯門私煙拆家謀殺案再拘2人 被捕刀手重組案情

【on.cc東網專訊】屯門本周一(25日)發生一宗謀殺案，1名姓曾(51歲)男子被發現滿身鮮血，伏屍於亦園路一處橋底。執法部門經調查後，相信事主同日駕車離開住所後，遭至少10人閘車攔截，期間被用刀斬傷後腦及帶走挾持，並在失血致死後被棄屍。消息指，事主懷疑牽涉數百萬元的私煙利益糾紛，因而遇襲喪命。警員較早前已就本案拘捕主腦等13人，至昨日(27日)再在荃灣區拘捕2人，其中一名29歲男子涉嫌「謀殺」，另一名27歲男子涉嫌「協助罪犯」。
今午(28日)12時，警員押解其中一名被捕男子，到天水圍田廈路新生村死者寓所外重組案情。被捕人士黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，在押解警員的指示下，仔細講述行兇經過，另有警員從旁舉機全程紀錄。現場所見，警員不斷對疑兇作出指示，包括要求他大聲及清楚交代如何落手。其後，有警員抱出假人，並向疑兇遞上一把道具刀，要求他重演斬人一幕。疑兇之後揮動道具刀，劈向代表事主的假人，並針對右後腦位置落刀。
其後，警員押解疑兇至案件第二現場青山公路洪水橋段順風圍，疑犯在一間貨櫃屋旁空地，向警員講解案發經過，逗留約10分鐘離去。據了解，此處是警員發現其中一輛涉事車輛的位置。
隨後，警員押解疑兇至第三地點，荃灣海安路近翠景臺對開，在場有執法部門蛙人在場戒備。據悉，疑兇在上址將涉案兇刀棄置。警員與蛙人分別在石灘及落海展開搜索，據報尋獲至少兩把刀，懷疑與案有關。
