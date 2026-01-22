有女網民到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格惟其中7格均被反鎖，質問在場清潔工。(Threads)

近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。

該名事主在社交平台Threads上載影片並發文講述經過，指周一晚上9時許在屯門站女廁排隊，前面女子進入廁格後，輪候多時仍無廁格空出。她與另一名女子排隊等候約8分鐘，待事主完事離開廁格時，仍見同一人在等候，對方稱奇怪「等極都冇人出嚟」。事主於是與該名女子研究事件後逐格敲門，發現7個廁格無人回應但全鎖門，她質問在場清潔工「阿姐你無理由唔知鎖晒㗎喎」，對方回應說「我要清垃圾過去」，但事主指對方見自己舉機拍攝後，「佢即刻攞返條鎖匙出嚟開」。事主直斥，「真係想問可以咁樣鎖住唔俾人去？唔想清潔就要鎖住？」、「急尿就真係瀨到x街」、「呢單嘢一定要投訴」。

網民指類似情況愈趨普遍

帖文引起網民熱議，不少人亦懷疑清潔工行為缺德，形容如同「薪水小偷」，倡要向港鐵投訴，「呀姐係咪睇咗啲咩薪水小偷攻略」、「下次有同樣情況就馬上打電話去站長室投訴」、「呢啲真係要投訴」、「嘩，女廁本身已經係等得耐過男廁，佢仲要咁做既話好x街」。有網民指出類似情況似乎愈趨普遍，「上次係大圍站都遇到類似情況，等左好幾分鐘， 都係見得兩格有人出入」、「屯門和兆康站都經常被人鎖哂厠所唔俾人用」、「越嚟越多廁格上鎖，我真係以為係壞咗」、「好多商場都係咁，以為一直有人或維修搞到大排長龍，原來係阿姐鎖哂啲廁所」、「好多地方都係咁，鎖住唔比用，洗少幾格」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005635/屯門站女廁9格鎖剩2格-網民疑清潔工偷懶-港鐵回應?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral