Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
近日有網民在社交平台Threads上一間意粉小店，引來大批街坊推介不同餐點，即睇內文：
近日，屯門及天水圍的街坊意粉外賣小店 「Mamma Mia 意粉屋」 在 社交平台Threads上爆紅！有網民發帖大推稱其為「屯元天最好食意粉無誤」，帖文迅速引起熱烈討論，一眾街坊即變身美食推廣大使，紛紛留言力證小店實力，更有街坊直言自己不想推介給其他人，深怕愈多人知道外賣就愈難等。
Threads爆紅「屯元天最好食意粉」
樓主於 Threads 發帖推薦，「呢間嘢我都唔想講咁多，屯元天最好食意粉無誤」，更指自己最愛的必食之選是蒜香蜆肉欖油意粉，「重蒜先係我最愛！」除此之外，店內甜品如 Tiramisu 與焦糖布丁亦深得其心，直言唯一缺點是店舖只提供外賣，沒有堂食。帖文一出，即吸引大量食客留言附和，不少街坊表示欣賞店家用心，「呢間真係好食，啲包裝又勁靚，勁鍾意」、「食過屯門果間兩次，真係幾好食」、「你係有味覺的人，呢間值得更多人知」、「佢煮嘢食好有心」。
街坊大推多款必試意粉與甜品
除了樓主推介的蒜香蜆肉意粉外，不少街坊也接力分享自己的「必點清單」，「好鍾意佢個番茄忌廉蟹肉意粉同南瓜湯」、「 黑松露意粉先係正到無得頂，雞翼都好出色」，而最誇張的留言則落在甜品上，「佢個 Tiramisu 真係好好好好好食！」由於Threads友熱烈推介，看來「Mamma Mia 意粉屋」已悄悄成為大西北居民的隱藏美食名單之一。
圖片來源：Threads@_crystalling_、OpenRice
