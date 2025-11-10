結業潮2025｜屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業 街坊：屯門就快冇晒酒樓

近年不少本地飲食業者面對高昂租金及經營壓力，連老字號酒樓也難以倖免。近日有網民於社交平台「香港酒樓關注組」發帖指，位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家「好日子皇宴」宣布於 11月9日（星期日）正式結業，消息一出，即在社交平台掀起熱議，不少街坊得知後紛紛留言表示不捨。

「好日子皇宴」宣佈結業

樓主分享的相片顯示，酒樓門外已貼出告別公告寫道：「因租約期滿，光榮結業，本酒家將營業至2025年11月9日（星期日）下午四時，千言萬語難表謝意，一切盡在不言中，今日一別，各自珍重，有緣再會。」簡潔的字句流露出萬般不捨，亦顯示酒樓不希望大事鋪張，只希望以低調方式向街坊告別。「好日子皇宴」多年來以大眾化價錢、傳統酒樓菜式和點心吸引不少街坊，是不少家庭聚餐、飲茶的集體記憶，如今宣告結束營業，意味屯門又少一間老牌街坊酒樓。

「好日子」門外貼出結業公告

屯門老字號酒樓「好日子」宣布11月9日正式結業

街坊盼新酒樓接棒

不少街坊於帖文下留言表達感受，「好日子沒有了」、「屯門就快冇晒酒樓」、「睇得出老闆係個好人，自己賺夠就俾人賺」。不過亦有人坦言近年酒樓出品質素不如從前，「啲點心一般，無食好耐」、「越做越差，執咗唔可惜」。另一邊廂，有居民希望未來會有新酒樓進駐，「推車賣點心，有手作懷舊點心食」，期待同區再有供街坊一家大細飲茶的聚腳點。

圖片來源：Facebook@香港酒樓關注組、Facebook@屯門友、OpenRice

