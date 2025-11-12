黑色星期五優惠大合集！
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
近日有網民在社交平台Threads上分享自己幫襯屯門一間手工意粉小店，餐點上桌時被「份量震撼」，帖文迅速引起網民熱烈討論，，即睇內文：
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，指自己近日幫襯屯門某手工意粉小店，點了一客手工意粉，餐點上桌時被「份量震撼」，感嘆自己可能「真係唔識食」。帖文迅速引起網民熱烈討論且反廳兩極，不少人對份量與定價展開激辯。
「半份」手工意粉
樓主於帖文中表示：「佢送上來下左一聲，95蚊一碟，一人一啖 就無左，真係唔識食，仲要屯門」，帖文中附上手工意粉的照片，引來網民即時熱烈討論。不少人都質疑份量是否合理。雖然有人指出樓主所點的是價值$95的「半份」手工意粉，有人仍坦言對定價感到意外，留言直指：「以為食淨」、「以為廚餘」、「95呢個份量⋯⋯真係幾過份 」、「咁誇張...真係當左自己米芝蓮3星」，亦有人質疑：「 成本真係咁貴？見到有留言話係半碟、 呢度係正常份量1/4 咋？ ！」等等。
網民：去食雙餸飯同薩莉亞啦
然而，另一邊廂亦出現不少護航聲音，指出這間餐廳本來定位與一般茶餐廳或連鎖餐廳不同，「呢間店鋪本身就係米芝連三星大廚主理 主打中高檔既手工餐點... 你想大份麻煩去食雙餸飯同薩莉亞啦」，亦有人分享親身經驗：「食過就知，$170full 真係好值」、「個人拙見，食物質素與價錢成正比」、「蜆同意粉比例接近一半 $95 算係咁」等等。支持者均認為，手工意粉的重點在用料與烹調而非份量，樓主之所以「吓咗一聲」，可能只是未了解其定位，直言：「唔啱食其實唔使迫自己，口味嘅野都好個人，唔啱咪食其他」。
圖片來源：Threads@_tszwailtw、Threads@shun_lhs、Threads@r0.rei
