屯門良景邨中年婦猝死 原因待查

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
其他人也在看
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 7 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 22 小時前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 17 小時前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 15 小時前
歐聯 ｜拜仁錯估形勢 迪亞斯重罰停賽3場
歐聯現時只有3支球隊全勝，分別是拜仁慕尼黑、阿仙奴及國米；而下個星期肯定又少一隊（甚至兩隊），因為拜仁慕尼黑將會作客鬥阿仙奴。而拜仁錯估形勢，迪亞斯向PSG後衛夏基美的危險鏟球，被重罰歐聯停賽3場。Yahoo 體育 ・ 1 天前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 1 天前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
安倍晉三遇刺案︱山上徹也首開腔道歉：「不配活到現在」 胞妹哭訴家庭遭統一教摧毀︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三槍擊身亡案，案件繼續審訊中，被控殺人的 45 歲被告山上徹也妹妹在庭上形容，兄妹同為被「統一教」毀掉家庭的受害者，指山上犯案時處於「極度絕望」狀態，而山上今日（21 日）亦首次在法庭上開腔，談到母親信教及巨額捐款對他人生影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
曼城敗走紐卡素失次席
【Now Sports】曼城周六在英超尾場以1:2敗走紐卡素，全失3分後未能從車路士手上搶回次席位置。曼城今仗沿用國際賽期前大勝利物浦的原班人馬，繼續由霍頓、卓基及杜古支援力爭射入個人第100個英超入球的紅人賀蘭。紐卡素以利華明圖取代查比亞，而賀爾取代停賽的丹般，至於中堅舒亞自9月份以來首度在聯賽出任正選。上半場雙方都未能找到射門鞋，狀態大勇的紐記德國前鋒禾特馬迪連番埋門，都被曼城門將當拿隆馬化險為夷。上半場12分鐘，禾特馬迪接應右路傳中球頭球攻門，被當拿隆馬單手擋出，26分鐘，禾特馬迪在禁區頂施射再一次被當拿隆馬擋出。曼城方面，賀蘭及霍頓俱曾射門不入。紐卡素的入球終於在63分鐘出現，哈菲班尼斯在蛾眉月抽射得手。曼城於5分鐘後，憑賀賓迪亞斯助攻，於禁區內球不著地叩關省中人後入網。不過1:1的比數只維持兩分鐘，哈菲班尼斯在門前亂軍中近門頂入。最終紐卡素贏2:1，曼城輸波後12戰得22分，未能超越同日較早時贏波得23分的車路士，只能位列第3。now.com 體育 ・ 12 小時前
台灣金馬獎：中國明星范冰冰的福地還是禁地？大熱《地母》能助「范爺」回歸嗎？
Getty Images范冰冰上個月與大馬導演張吉安（右）及台灣演員白潤音（左）參與東京國際影展。 華人影壇盛事，第62屆台灣電影金馬獎周六（11月22日）舉行。 馬來西亞新銳導演張吉安的力作《地母》以八項大獎入圍，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等。 前中國一線女星范冰冰片中飾演大馬農婦女巫鳳音，素顏上陣挑戰巫術儀式與稻田勞作，並以多重語言演繹角色，演技讓她再奪影后寶座呼聲高漲。這位在中國被「封殺」的影后成為本屆金馬最大亮點，「封殺七年後華麗復出」在網上熱議。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 1 天前