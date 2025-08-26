屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報

晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】屯門藍地亦園路橋底昨日發現一名男子被殺，死者頭部中刀失血過多身亡。警方調查發現，十多人涉案，先於死者住所外截停，繼而用刀襲擊並強行帶走，最終棄屍橋底。警方已在天水圍、荃灣、大埔、東涌及機場等地拘捕 13 人，包括 10 男 3 女，年齡介乎 25 至 65 歲，其中包括案中主腦。涉案疑犯部分有三合會背景，涉謀殺、非法禁錮、協助罪犯及藏毒等罪，警方相信事件涉及金錢及私煙糾紛，並指仍有疑犯潛逃海外。

警方多地拘捕共 13 人。

【Yahoo 新聞】警方國安處今日落案檢控一名 19 歲女子，指她於 3 至 5 月期間為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲市民參與投票，意圖推翻中央或特區政府。案件今日在西九龍裁判法院提堂。根據《維護國家安全條例》，首次定罪可判處最高 7 年監禁。

【Yahoo 新聞】美國總統特朗普表示，美中暫緩關稅談判仍在進行，但警告中國必須持續向美國供應磁鐵，否則將面臨 200% 關稅。他強調這樣意味著美中之間「不會再有生意」。早前中國已將稀土列入出口限制，美國數據顯示，對華進口磁鐵在 5 月急跌 8 成。特朗普預計今年稍後訪華。

【今日重點財經新聞】

【Yahoo 財經】美國前財長薩默斯批評特朗普對聯儲局理事 Lisa Cook 的人身攻擊與辭職施壓，形容做法前所未見，警告或損害制度獨立性。他指若動用司法權力打擊政敵成為新常態，美國或出現「阿根廷化」風險。Cook 否認涉按揭詐騙，堅稱不會因網上攻擊辭職。薩默斯則強調對聯儲局主席鮑威爾仍有信心。

【AASTOCKS】證監會宣布，滙豐因於 2013 至 2021 年間發布逾 4200 份研究報告時，未有正確披露與上市公司投資銀行業務關係，違反披露規定，遭譴責並罰款 420 萬元。證監會指滙豐缺乏有效監控系統，但強調並無證據顯示客戶蒙受損失。滙豐已採取措施改善內部機制。

【Yahoo 財經】隨着本港失業率上升，輸入外勞政策再度引發爭議。評論指出澳門自 1988 年起引入外勞，至今比例高達勞動人口 45%，部分行業甚至出現「本地人無工開、外勞有工開」現象，情況被批評為「失控」。學者警告香港需精準引入外勞，否則或重蹈覆轍，削弱本地人就業及營商機會。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】向太陳嵐早前在分享婚姻點滴時透露，因感激丁佩當年爽快簽字離婚，決定替向華強支付贍養費，並將原本每月 5000 元加至 10 萬元，足足高出 20 倍。她直言當年已豪氣承諾「養她們一輩子」，向華強聽後亦十分意外。

向太有過唔少人生經歷

【Yahoo 娛樂圈】譚詠麟與陳百祥多年來關係深厚，惟去年曾傳出二人因足球隊事件鬧不和。近日譚詠麟 75 歲生日宴上，陳百祥、曾志偉等人齊聚，阿倫更分享二人回憶影片，親證兄弟情未變，並笑言「流言只是娛樂圈的調味料」。

【Yahoo 娛樂圈】TVB 歌唱真人騷《中年好聲音 4》持續吸引中年唱將參賽。日前一名來自台灣的參賽者因迷路，最終由警方以警車接送至將軍澳電視城，引發網民熱議。警方證實事件屬實，參賽者友人更特意買下警車模型留念。