19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。
【今日重點新聞】
屯門亦園路謀殺案︱警方拘捕 13 人涉謀殺、非法禁錮等罪 涉金錢糾紛 有疑犯潛逃海外
【Yahoo 新聞】屯門藍地亦園路橋底昨日發現一名男子被殺，死者頭部中刀失血過多身亡。警方調查發現，十多人涉案，先於死者住所外截停，繼而用刀襲擊並強行帶走，最終棄屍橋底。警方已在天水圍、荃灣、大埔、東涌及機場等地拘捕 13 人，包括 10 男 3 女，年齡介乎 25 至 65 歲，其中包括案中主腦。涉案疑犯部分有三合會背景，涉謀殺、非法禁錮、協助罪犯及藏毒等罪，警方相信事件涉及金錢及私煙糾紛，並指仍有疑犯潛逃海外。
國安行動｜19 歲女子涉為「香港議會」拍宣傳片被控煽動 今午提堂
【Yahoo 新聞】警方國安處今日落案檢控一名 19 歲女子，指她於 3 至 5 月期間為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲市民參與投票，意圖推翻中央或特區政府。案件今日在西九龍裁判法院提堂。根據《維護國家安全條例》，首次定罪可判處最高 7 年監禁。
特朗普警告中國須繼續供應磁鐵 否則徵收 200% 關稅 預計今年稍後訪華
【Yahoo 新聞】美國總統特朗普表示，美中暫緩關稅談判仍在進行，但警告中國必須持續向美國供應磁鐵，否則將面臨 200% 關稅。他強調這樣意味著美中之間「不會再有生意」。早前中國已將稀土列入出口限制，美國數據顯示，對華進口磁鐵在 5 月急跌 8 成。特朗普預計今年稍後訪華。
【今日重點財經新聞】
「美國恐阿根廷化」 前財長痛批特朗普攻擊 製造寒蟬效應
【Yahoo 財經】美國前財長薩默斯批評特朗普對聯儲局理事 Lisa Cook 的人身攻擊與辭職施壓，形容做法前所未見，警告或損害制度獨立性。他指若動用司法權力打擊政敵成為新常態，美國或出現「阿根廷化」風險。Cook 否認涉按揭詐騙，堅稱不會因網上攻擊辭職。薩默斯則強調對聯儲局主席鮑威爾仍有信心。
滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款 420 萬元
【AASTOCKS】證監會宣布，滙豐因於 2013 至 2021 年間發布逾 4200 份研究報告時，未有正確披露與上市公司投資銀行業務關係，違反披露規定，遭譴責並罰款 420 萬元。證監會指滙豐缺乏有效監控系統，但強調並無證據顯示客戶蒙受損失。滙豐已採取措施改善內部機制。
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
【Yahoo 財經】隨着本港失業率上升，輸入外勞政策再度引發爭議。評論指出澳門自 1988 年起引入外勞，至今比例高達勞動人口 45%，部分行業甚至出現「本地人無工開、外勞有工開」現象，情況被批評為「失控」。學者警告香港需精準引入外勞，否則或重蹈覆轍，削弱本地人就業及營商機會。
【今日重點娛樂新聞】
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費 20 倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
【Yahoo 娛樂圈】向太陳嵐早前在分享婚姻點滴時透露，因感激丁佩當年爽快簽字離婚，決定替向華強支付贍養費，並將原本每月 5000 元加至 10 萬元，足足高出 20 倍。她直言當年已豪氣承諾「養她們一輩子」，向華強聽後亦十分意外。
陳百祥譚詠麟去年傳不和 突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
【Yahoo 娛樂圈】譚詠麟與陳百祥多年來關係深厚，惟去年曾傳出二人因足球隊事件鬧不和。近日譚詠麟 75 歲生日宴上，陳百祥、曾志偉等人齊聚，阿倫更分享二人回憶影片，親證兄弟情未變，並笑言「流言只是娛樂圈的調味料」。
中年好聲音 4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽 點知真有其事
【Yahoo 娛樂圈】TVB 歌唱真人騷《中年好聲音 4》持續吸引中年唱將參賽。日前一名來自台灣的參賽者因迷路，最終由警方以警車接送至將軍澳電視城，引發網民熱議。警方證實事件屬實，參賽者友人更特意買下警車模型留念。
其他人也在看
耶穌拆解 NVIDIA 黑市長片遭版權投訴下架， Bloomberg 90 秒新聞片段要收授權費成爭議
早前知名科技 YouTube 頻道 Gamers Nexus 針對 NVIDIA AI GPU 黑市交易進行 3 小時紀錄片式調查影片，上載後卻遭 Bloomberg LP 以版權侵權為由發起投訴，導致影片被 YouTube 急速下架。一眾科技 YouTuber 拍片質疑 Bloomberg 疑似濫用版權投訴機制，Gamers Nexus 主持人 Steve Burke 「耶穌」更親身前往 Bloomberg 總部大樓希望直接交涉。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
加強掌控華府維安 川普連下命令採新措施
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天宣布在首都華盛頓特區（Washington, D.C.）川普今天命令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓特區國民兵部隊內部成立一個專責單位，「致力於確保首都的公共安全與秩序」。法新社 ・ 14 小時前
屯門亦園路謀殺案︱警方拘捕 13 人涉謀殺、非法禁錮等罪 涉金錢糾紛 有疑犯潛逃海外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門藍地亦園路橋底昨日（25 日）一名男子被發現當場死亡，警方在附近一輛私家車上發現血跡。警方今日交代案情，死者頭部受刀傷失血致死，調查發現十多人曾在村屋外攔截死者，及有人從後斬向死者的頭部，再將他劫持帶走，最終失血致死，被棄屍於橋底。警方一連兩日拘捕共 13 名人士，包括案中主腦，相信仍有兇徒潛逃海外。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
川普會晤李在明 稱可能近期訪中
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明來訪，他表示可能今年或之後不久訪問中國，更揚言若中國不供應稀土磁鐵給美國，他將對中國商品課徵200%的關稅。川普指出，他可能在今年或之後不久訪問中國，「我們將與中國有良好的關係」。法新社 ・ 23 小時前
美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查 攜「鬼機」過關、刪社交帳號︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普第二任期上台後，外國旅客入境時普遍面對更嚴格審查。近期有加拿大演出者因擔心言論被檢查而取消赴美演出，有法國科學家在邊境遭查手機後被拒入境，亦有澳洲作家因撰寫與支持巴勒斯坦示威相關文章而被盤問及遣返，部分歐洲遊客同樣被扣留或送回。為避免手機及社交平台內容帶來風險，不少人選擇攜帶「鬼機」、刪除帳號，甚至完全不帶電子設備入境。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
特朗普怒轟 ABC、NBC 「假新聞」 不滿被唱衰：贊成當局撤銷牌照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 發文，猛烈抨擊美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC），指兩間電視網絡「極度偏頗」，聲稱會支持聯邦傳播委員會（FCC）撤銷它們的牌照。特朗普表示，這些媒體對他 97% 的報道都是負面，形容是「民主黨的附屬機構」，並直言「他們如此偏頗、不誠實，已經是真正威脅我們的民主」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
稀土價格飆兩年高點 MP停供中國掀漲勢
根據《路透》周二 (26 日) 報導，受美國稀土公司 MP Materials(MP-US)停止對中國出口影響，加上需求回升，用於製造高性能磁鐵的兩種稀土金屬價格飆升，創下兩年多來新高。這一波漲勢凸顯全球對稀土供應的地緣政治依賴鉅亨網 ・ 6 小時前
以巴戰爭⎮ 女攝記不滿路透社助紂為虐 怒剪記者證割席
路透社攝影記者 Valerie Zink 今日（26 日）在社交平台貼文，展示一張被剪成兩邊的路透社記者證。效力路透八年的她說，此刻已不可能與路透社維持關係，理由是這間通訊社擔綱着促使及合理化加沙 245 名記者被殺的角色。她虧欠了身在巴勒斯坦的同事，希望能藉此向勇敢的同業致敬。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
有公屋單位經營美甲業務遭收回｜進出口貿易人手 5 年減 24%｜陳嘉慧再做媽媽組四口之家｜8 月 25 日・Yahoo 早報
現屆政府致力打擊濫用公屋，房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。何永賢昨日出席電台節目時表示，有個案把單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普警告中國須繼續供應磁鐵 否則徵收 200% 關稅 預計今年稍後訪華｜Yahoo
美國總統特朗普表示，美中目前暫緩加關稅，需要繼續商討，但他警告在這段時間內，中國必須向美國提供磁鐵，否則美國就會向他們徵收 200% 的關稅。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
麗晶酒店自助餐75折再減$200！人均$375起歎維港景+食即煮新鮮龍蝦、鮑魚、片皮鴨
想歎一個有靚景有美食的高質自助餐，首選推介香港麗晶酒店港畔餐廳，平日自助午餐帶來厚肉膏醇的麵包蟹、肉質鮮嫩的鱈場蟹腳，搭配現切時令刺身，盡顯輕奢；週末假日更升級加入彈牙入味的鮑魚、軟糯鮮香的鵝掌，豐盛度翻倍。晚餐則是滿載奢華，有即煮現做、肉質彈牙的新鮮龍蝦，油潤甘香、入口即化的拖羅刺身等。KKday在8月25日中午十二點推出快閃優惠低至75折，2人同行再減$200，性價比超高！Yahoo Food ・ 14 小時前
網上熱話｜大班冰皮月餅「絕版貨」網售千元 網民：母親想食盡孝道搵
在港經營41年的連鎖麵包店大班麵包西餅全線分店於6月底宣布全線停業，旗下首創的冰皮月餅成為絕響，自去年後未有再生產，但市民手頭上仍持有的「絕版貨」竟有價有市。中秋臨近，近日有網民稱其母親訴苦今年起再沒有大班冰皮月餅，他「為盡孝道」搜索，最終於網上買賣平台Carousell發現有賣家出售大班冰皮月餅，叫價更上至一千元。am730 ・ 15 小時前
19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊
19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。法庭線 ・ 10 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款420萬元
滙豐因在過去八年於發表關於香港上市證券的研究報告時違反披露規定，遭證監會譴責並罰款420萬元。 在滙豐自行作出匯報後，金管局與證監會合作展開調查。AASTOCKS ・ 10 小時前
渣馬2026｜9月8日報名 路線依舊未移師啟德 擬設儀器檢查防「代跑」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松2026將於明年1月18日舉行，公眾人士可由9月8日早上10時起進入大會網站報名，名額維持7.4萬個。今年賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松、10公里賽事及輪椅賽項目。渣馬今年新增新賽事「躍動少年跑」，讓10至15歲青少年體驗城跑滋味，賽事將於1月17日舉行。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
亞古獸、太一，久違的名字，是無數港人童年的共同記憶。25年過去，這個夏天，《數碼暴龍動畫25週年紀念展》登陸旺角INCUBASE Studio，將這段回憶實體化，各位「被選中的細路」是時候齊齊走進數碼世界，與最初的感動重逢。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前