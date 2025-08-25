天文台料低壓區本週中入南海
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。
【今日重點新聞】
男子伏屍屯門亦園路橋底 警列作謀殺案調查
【Yahoo 新聞】今日清晨約 6 時，屯門藍地亦園路橋底發現一名男子倒臥昏迷，頭部流血，救護員到場證實死亡。警方在附近一輛私家車內發現血跡，案件列作謀殺案處理，正展開調查。
黑雨連場｜天文台前台長岑智明與學者撰文：分區暴雨警告難實行 地形複雜致暴雨難測
【Yahoo 新聞】香港今年 7 至 8 月已錄得 5 次黑雨警告，創下新高。前台長岑智明及科大學者劉啟漢撰文指，香港山多地形複雜，難以實施「分區暴雨警告」。他們認為現時天文台採用的氣候數據具權威性，政府在應對氣候變化時需平衡基建支出與風險管理。
港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本
【Yahoo 健康】港大醫學院研發 AI 模型，能識別具受精能力的精子，準確度高達 96%，可提升輔助生殖治療成功率，並減少患者治療時間與成本。此技術已奪得日內瓦國際發明展銀獎，料最快一至兩年後投入臨床應用。
【今日重點財經新聞】
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
【AASTOCKS】泡泡瑪特（9992.HK）新推出的「星星人」盲盒系列，因供應緊張在二手市場被瘋炒，整盒成交價由原價 474 元人民幣炒至 1,350 至 1,450 元（約 1,450 至 1,560 港元），溢價超過 3 倍。隱藏款單個更被炒高逾 6 倍，熱度已超越 Labubu。
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
【Yahoo 財經】最新高官利益申報顯示，包括李家超、陳茂波及陳國基在內的多名司局長，過去一年均無新置業。勞福局局長孫玉菡更沽出何文田單位，套現 2,160 萬元，帳面獲利 472 萬元。市場認為，這或反映高官對樓市前景持審慎態度。
古根漢重申特斯拉「賣出」評級 估股價恐下挫45%
【鉅亨網】投行古根漢指特斯拉（TSLA）的自動駕駛叫車（Robotaxi）計劃挑戰重重，涉及龐大資金、技術和監管風險，與市場對「全自動駕駛」的預期落差甚大。該行重申「賣出」評級，目標價 175 美元（約 1,370 港元），意味股價或再跌 45%。
【今日重點娛樂新聞】
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
【Yahoo 娛樂圈】曾在《笑傲江湖》飾演令狐沖的呂頌賢，因肺部嚴重感染入院，一度入住 ICU 14 日，病情危殆並暴瘦 40 磅。太太麥景婷透露，事件過程猶如「生死一瞬間」，幸最終渡過險關，目前已出院休養。
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
【Yahoo 娛樂圈】2013 年憑一句「乜嘢叫保險」爆紅的童星楊凱博，現年 19 歲，樣貌大變，被網民大讚酷似韓星車銀優及台灣男星許光漢。他現正就讀大學，近年開始活躍於社交平台，分享校園生活照，引起熱議。
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
【Yahoo 娛樂圈】中國女星范冰冰近日獲馬六甲州授予「名譽拿督」勳銜，但消息引起網民質疑。范冰冰其後於社交平台發文，表示「人生沒有白走的路」，並感謝馬六甲給予的肯定，形容當地是她的「福地」。
杜琪峰北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈

香港影壇傳奇杜琪峰昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。
