渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
屯門警員開兩槍制服持刀漢｜白銀衝向 100 美元關口｜炎明熹加盟 Sony 傳身價高達 8 位數｜1 月 15 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 15 日星期四。一股東北季候風正為廣東帶來晴朗天氣。明日本港大致天晴，早晚局部地區能見度較低。明早市區最低氣溫約 17 度，新界再低幾度，日間乾燥，最高氣溫約 24 度。展望隨後兩三日持續天晴溫暖，下週二氣溫將顯著下降，中後期轉冷，最低氣溫僅約 12 度，記得留意保暖。
【今日重點新聞】
【Yahoo 新聞】屯門今日傍晚發生驚險持刀事件。晚上約 7 時許，一名身穿白衣的男子在屯門市廣場附近持刀徘徊，引起途人驚慌走避。警方接報後派員持盾牌到場，據悉現場警員曾開兩槍。網上片段顯示，該男子在商場附近地下揮舞刀具，多名配備裝備的警員將其包圍，現場傳出兩下懷疑槍聲後，男子隨即倒地，警員隨後將其制服並送院治理。
宏福苑五級火 鄧炳強：證實 168 人遇難 完成遺骸辨認 不會公開死者名單
【Yahoo 新聞】保安局局長鄧炳強今日從北京回港後表示，去年 11 月 26 日發生的大埔宏福苑五級大火，遺體辨認工作已全數完成。死亡人數由早前公布的 161 人修訂為 168 人，失聯個案亦已全數處理。遇難者包括 1 名消防員、2 名裝修工、5 名地盤工及 10 名外傭。鄧炳強強調，為尊重家屬意願，政府不會公開遇難者名單，但相關資料會提交予死因裁判官。
棚網安全︱首批阻燃棚網抵港 附標籤通過中港「兩步測試」 建造業議會：每一張都有跡可尋
【Yahoo 新聞】因應大埔火災引發的棚網安全關注，建造業議會發起集體採購阻燃保護網，首批 3,000 張合格阻燃網已於今日抵港並完成派發。執行總監鄭定寧表示，這批網通過了中港「兩步測試」，必須在火源接觸 12 秒後於 4 秒內熄滅才算合格。每張網均植入 RFID 標籤並結合區塊鏈技術，承建商可隨時查閱生產日期及測試報告，確保質量真實可靠，預計 2 月初會有更多批次抵港。
【今日重點財經新聞】
【鉅亨網】白銀期貨市場近期異常火熱，COMEX 白銀主力合約周三收報每盎司 91.44 美元，今年累計漲幅約 30%。儘管芝商所（CME）在一個月內三度調高保證金，並將計算方式改為「名目價值百分比」，仍未能冷卻投資情緒。地緣政治風險及長期供應缺口推動實體白銀搶購潮，部分銀幣出貨需等候逾月。分析指，若白銀突破 100 美元心理關卡，將象徵其轉變為具備經濟抗壓力的「貨幣資產」。
【Yahoo 財經】Alphabet 今年表現優異，股價累升 7.7%，市值穩守 4 萬億美元。資深交易員 Tom Sosnoff 預測，Google 有望在年底超越英偉達（Nvidia）成為全球市值最高公司。美銀分析師 Justin Post 給予「買入」評級，目標價 370 美元。市場看好其 Gemini 模型與蘋果的合作協議，以及 YouTube 的穩定貢獻。隨著搜尋業務轉向 AI 摘要，流量變現效率提升，Alphabet 被視為 2026 年投資 AI 的最佳選擇。
巴菲特警告 AI 風險不亞於核武 稱科技發展失控恐帶來巨大危害
【Yahoo 財經】剛卸任巴郡行政總裁的「股神」巴菲特近日發出警告，形容 AI 的發展如同「精靈已從瓶中放出」，其未知風險令人聯想起核武擴散。他指出即使是 AI 領袖也無法預知技術走向。巴菲特坦言，雖然 AI 潛力巨大，但若發展失控將對人類社會造成威脅，這種挑戰無法單靠金錢解決。他呼籲社會應對這項新科技保持高度警惕，謹慎管理相關風險。
【今日重點娛樂新聞】
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達 8 位數字加盟 Sony
【Yahoo 娛樂圈】正式告別 TVB 的炎明熹（Gigi）宣布加盟 Sony Music 大中華區，推出新歌《風旅》。有傳其身價高達 8 位數字，未來將主攻內地市場。日前她出席上海活動時展現新造型，將經典的眉上齊蔭改為中分長瀏海，網民大讚其五官更立體，更被指與前輩徐子珊「撞樣」。Gigi 表示對於展開新的音樂旅程感到緊張又激動，希望歌迷能陪伴她寫下新的篇章。
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
【Yahoo 娛樂圈】鄭伊健與蒙嘉慧結婚多年依然恩愛，近日有網民在筲箕灣一間平民魚蛋粉麵店偶遇兩人。影片中見到兩人身穿全黑情侶裝，伊健走入窄巷位置時，特意回頭伸手輕扶太太入座，寵妻舉動被網民形容為「鐵證」。雖然伊健當時婉拒了合照請求，但目擊者仍稱讚其態度親民。據悉伊健是該店熟客，早年更曾獲店方請客吃生日餐。
【Yahoo 娛樂圈】現年 46 歲的吳卓羲近年在內地人氣極高，目前正在珠海拍攝新劇《璀璨之城》。身為著名「貓奴」的他，被網民發現於當地收養了一隻流浪貓。網上片段顯示，他在片場一邊抱著貓咪一邊為粉絲簽名，更溫柔地與貓咪對話，畫面十分溫馨。網民紛紛大讚他不但保養得宜，且充滿善心，魅力不減當年。
