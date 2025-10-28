屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸

原訟法庭在證監會根據《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序中，向12名涉嫌操縱環球智能控股有限公司(智能)股份的人士發出臨時強制令。 根據法庭的命令，被指稱曾在2018年10月31日至2019年3月11日期間，操縱智能股份的12名涉嫌操縱者，被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共8,240萬元為限。 該臨時強制令確保，在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下，有足夠的資產以履行證監會尋求的回復原狀令。上述訴訟是證監會針對鼎益豐控股集團國際有限公司前主席兼非執行董事、28名其他嫌疑人及一家公司實體涉嫌在有關期間操縱智能股份而展開的法律程序的一部分。該臨時強制令在法庭於2026年3月27日進行下一次聆訊前維持有效。(gc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 15 小時前