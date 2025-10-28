許紹雄逝世終年 76 歲
屯門警署閘門被私家車撞毀 司機逃去又報警被捕 警檢獲懷疑太空油｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門警署的車閘今晨（28日）被一輛私家車直衝撞毀。涉案司機肇事後一度逃走，在區內報案聲稱懷疑被人跟蹤，又向警員承認撞到警署閘口。警方在涉事私家車檢獲懷疑依托咪酯（俗稱太空油）等毒品，相信司機曾吸毒，以刑事毁壞將他拘捕，現正扣留調查。
今晨 4 時許，屯門警署的閘口突然被一輛私家車直撞，車閘損毀。涉事男司機下車時，掉下兩包懷疑冰毒，之後隨即往友愛邨方向逃去。該名男子到達友愛邨後，在保安處報警，聲稱懷疑被人跟蹤。新界北衝鋒隊人員到場調查，期間該名男子表示剛才駕車撞到屯門警署閘口，警員遂將他拘捕，涉嫌刑事毀壞。
警方搜查涉事私家車，發現電子煙及懷疑依托咪酯，相信被捕人曾吸毒。被捕人為 33 歲姓陳男子，目前在屯門警署扣留調查，案件現交由屯門警區刑事調查第四隊跟進。
食品公司堆放大量死豬 疑從外部收購用以加工
【on.cc東網專訊】廣東省羅定市一間肉聯食品企業近日被發現堆放大量死豬，疑從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。從屬地相關單位周一（27日）證實，有關部門介入調查，死豬暫未流入市場，7名涉案人已被警方控制。on.cc 東網 ・ 14 小時前
車Cam直擊｜電動單車闖粉嶺公路 橫穿3線逆線行駛險釀車禍
上水發生電動單車闖入高速公路的驚險事件。 網上流出兩段車Cam片段，顯示今日（27日）早上7時04分，一輛車沿粉嶺公路、往新田方向近行駛，駛至金錢村何東學校對開時，突然出現一名男子駕駛電動單車逆線行駛。從影片中可見，該名男子騎着電動單車在快線上逆線行駛，有私家車沿快線駛至，司機見狀急忙煞車並扭軚閃避。其後男子繼續am730 ・ 1 天前
西環小巴失控剷行人路 一女途人倒地受傷
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今午(28日)1時許，一輛專線小巴駛至科士街近士美菲路交界對開時，失控剷上行人路撞向一間便利店始停下。事件中一名女途人受傷，警員正調查意外原因。on.cc 東網 ・ 12 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
騙案｜港鐵美孚站現「借錢黨」稱日後歸還終失聯 48歲男子被捕
港鐵美孚站驚現「借錢黨」。 一名男子於美孚港鐵站內聲稱需要金錢應急，向途人借取金錢，日後歸還，惟其後失去聯絡，途人懷疑自己受騙，於是報警求助。警方近日接獲報案後，昨日（26日）西九龍總區特遣隊人員在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟am730 ・ 1 天前
7仔預購｜7仔預購獨家推出Lotso家庭娛樂套裝 另有《膽大黨》/蠟筆小新/Disney產品
7仔預購又有新品！今期「7仔預購」推出Disney Lotso家庭娛樂麻雀套裝。 另外，7仔預購匯聚多款人氣動漫《膽大黨》精品，由本季全新 T 恤系列、 限量模型、貼紙包，以至流動電源都有。同時亦推出蠟筆小新及迪士尼產品！想換購的朋友就不要錯過，立即看內文了解下換購詳情。Yahoo Food ・ 8 小時前
特朗普稱或於周四 簽TikTok最終協議
正在亞洲訪問的美國總統特朗普由馬來西亞啟程前往日本時表示，即將與中國達成貿易協議，形容會是非常有趣，又指可能會在周四簽署有關字節跳動旗下影片分享平台TikTok的最終協議，並已獲得中國國家主席習近平的臨時批准。信報財經新聞 ・ 23 小時前
五線譜編織動人故事 —— 專訪音樂劇作曲家高世章
音樂劇，顧名思義，音樂是最重要的元素。作為《大狀王》的作曲、編曲及音樂總監，高世章在全劇19首曲目裏，中、西樂並用，大膽運用了粵劇、童謠、圓舞曲、梵音等不同風格，譜出各有特色又扣人心弦的樂曲。入行二十餘年，高世章離不開「大膽」二字，抱著大膽嘗試的心態在大學修讀音樂，秉持「敢寫就得」的座右銘創作，又勇於起用新人，為業界注入新血。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 9 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
《港樓》馬鞍山嵐岸兩房625萬沽 4年貶值約19%
中原地產表示，馬鞍山區本月暫錄約81宗二手成交，與上月同期相若，其中嵐岸本月暫錄2宗成交，包括7座中層E室，建築面積663平方呎，實用面積496平方呎，2房間隔，叫價約660萬元，議價後以625萬元易手，實用平均呎價12,601元。 新買家為用家，入市單位自用。據了解，原業主於2021年以770萬元購入單位，持貨4年，是次轉手賬面蝕145萬元離場，單位期內貶值約18.8%。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
任賢齊墨爾本搵周杰倫同行 周街獲嗌「我愛你」
【on.cc東網專訊】歌手任賢齊（小齊）近日忙於世界各地巡迴演唱，前晚則於澳洲墨爾本站台，吸引大批粉絲到場支持。開騷前當地連日下着滂沱大雨，搞到小齊拍片也不禁對着鏡頭笑說﹕「我還以為自己去了威尼斯﹗」又調侃「連老天都想湊熱鬧」，幸而觀眾熱情未減，令小齊相當感動。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！
新一代「蝕讓之城」屯門緹岸又錄大幅蝕讓個案，屋苑一伙一房戶新近以280萬元沽出，原業主持貨6年樓價腰斬。更多消息：西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」湯文亮家姐5,100萬沽赤柱豪宅 持貨8年蝕1,500萬 上月沽舂坎角洋房勁賺9,475萬上述成交個案為緹岸二座高層F室，實用面積311平方呎，屬一房間隔，享有開揚山景，原本開價320萬元，外區上車客議價後最終以280萬元承接，呎價9,003元。至於原業主為一手買家，於2019年11月以555萬買入單位，是次易手賬面蝕讓275萬元，單位期內貶值49.5%。翻查資料，緹岸本月錄得9宗二手成交個案，成交呎價介乎8,329至9,901元，全部均低於1萬元。其中有3宗蝕讓幅度介乎42至48%。中原上月發布的統計報告指，市場上2018年或之後一手買入的私人住宅，屯門緹岸蝕讓宗數及蝕幅均為最高，平均蝕幅約45.02%。 延伸閱讀: 洋房 緹岸 山景 赤柱 西貢 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 21 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 12 小時前