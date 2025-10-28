屯門警署閘門被私家車撞毀 司機逃去又報警被捕 警檢獲懷疑太空油｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】屯門警署的車閘今晨（28日）被一輛私家車直衝撞毀。涉案司機肇事後一度逃走，在區內報案聲稱懷疑被人跟蹤，又向警員承認撞到警署閘口。警方在涉事私家車檢獲懷疑依托咪酯（俗稱太空油）等毒品，相信司機曾吸毒，以刑事毁壞將他拘捕，現正扣留調查。

今晨 4 時許，屯門警署的閘口突然被一輛私家車直撞，車閘損毀。涉事男司機下車時，掉下兩包懷疑冰毒，之後隨即往友愛邨方向逃去。該名男子到達友愛邨後，在保安處報警，聲稱懷疑被人跟蹤。新界北衝鋒隊人員到場調查，期間該名男子表示剛才駕車撞到屯門警署閘口，警員遂將他拘捕，涉嫌刑事毀壞。

警方搜查涉事私家車，發現電子煙及懷疑依托咪酯，相信被捕人曾吸毒。被捕人為 33 歲姓陳男子，目前在屯門警署扣留調查，案件現交由屯門警區刑事調查第四隊跟進。