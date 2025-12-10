o5644yxwynox.JPG

警方昨日(9日)表示，一名隸屬屯門分區軍裝巡邏小隊的警務人員於本月7日至8日在屯門警區執勤期間意外遺失一副手鐐。警方接獲有關報告後，隨即在區內搜尋，惟未有發現。案件列作「遺失政府財物」跟進調查。

警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即致電999或將物品交回就近警署。警方重申，警隊就裝備的保管及使用有嚴格的規定，會繼續就有關事件作出跟進。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門軍裝警執勤期間遺失一副手銬-警籲拾獲者交還/626554?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral