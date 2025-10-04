屯門輕鐵行駛途中急停車 8乘客未及反應跌倒受傷

【on.cc東網專訊】屯今晨(4日)11時58分，一輛輕鐵列車駛離屯門蔡意橋站後，懷疑因應路面情況而停車。不過，車上1男7女(32至49歲)乘客疑未及反應跌倒或互撞，分別感到手腳及身體疼痛。

輕鐵車長發現後隨即報案，並將列車駛至銀圍站待援。救護車接報到場，把全部傷者送往屯門醫院治療，案件列作有人「意外受傷」跟進。

港鐵表示，事發時，一輛往田景方向的507號綫輕鐵於蔡意橋站上落客後駛離月台，在接近前方交通燈時，車長留意到即將轉為紅燈，因而即時停車。車長當時曾詢問乘客情況，惟沒有乘客表示不適。及後在到達下一站銀圍站，有8名乘客表示不適，車長遂通知輕鐵車務控制中心及救護人員。

其後，該輕鐵獲安排繼續行程至總站後回廠檢查。輕鐵方面會跟進調查。事件處理期間，輕鐵610及507號綫服務受阻約15分鐘，及後回復正常。

