中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
屯門輕鐵行駛途中急停車 8乘客未及反應跌倒受傷
【on.cc東網專訊】屯今晨(4日)11時58分，一輛輕鐵列車駛離屯門蔡意橋站後，懷疑因應路面情況而停車。不過，車上1男7女(32至49歲)乘客疑未及反應跌倒或互撞，分別感到手腳及身體疼痛。
輕鐵車長發現後隨即報案，並將列車駛至銀圍站待援。救護車接報到場，把全部傷者送往屯門醫院治療，案件列作有人「意外受傷」跟進。
港鐵表示，事發時，一輛往田景方向的507號綫輕鐵於蔡意橋站上落客後駛離月台，在接近前方交通燈時，車長留意到即將轉為紅燈，因而即時停車。車長當時曾詢問乘客情況，惟沒有乘客表示不適。及後在到達下一站銀圍站，有8名乘客表示不適，車長遂通知輕鐵車務控制中心及救護人員。
其後，該輕鐵獲安排繼續行程至總站後回廠檢查。輕鐵方面會跟進調查。事件處理期間，輕鐵610及507號綫服務受阻約15分鐘，及後回復正常。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 22 小時前
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。on.cc 東網 ・ 2 小時前
西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘53歲外籍男子
【動物專訊】本報早前報道一名男子在西貢蠔涌的河流為兩狗「洗澡」，更一度將狗狗拉落急流，目擊者不值其所為，拍下影片及報警。警方收到報案後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物罪」，拘捕一名53歲外籍男子。 事緣目擊者於9月26日在西貢蠔涌，看到一名男子在河道旁以河水為兩隻狗狗洗澡，當時水流甚急，那人卻強行以繩將狗拉落水，狗狗幾經掙扎才在那男子拉繩下爬回陸地，讀者看到狗狗甚驚慌，即場喝止那人。 該目擊者拍攝了影片證據，並於當日稍後報警。警方其後聯絡她錄口供，並派員到現場調查及搜證，並在兩日後通知目擊者已拘捕涉案人士。 警方回覆本報查詢時表示，警方於9月26日接獲一名女子報案，指有狗隻於西貢蠔涌路一河流懷疑曾被不恰當對待。案件交由黃大仙警區動物罪案警察專隊跟進，警員經調查後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名53歲外籍男子。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為令動物受到不必要痛苦，或殘酷地令動物受驚，均屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。 相關報道： 西貢蠔涌有人在河道旁幫兩狗洗澡 狗狗一度被人拉落急流中 The post 西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘香港動物報 ・ 1 天前
【港鐵】10.6 中秋節 人人免費搭輕鐵（只限06/10）
為支持北部都會區發展，華泰國際將於中秋節（10月6日）舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日人人都可以免費搭輕鐵，進出輕鐵站時無需購買車票或支付車費！YAHOO著數 ・ 1 天前
九龍灣夾斗車起火 濃煙席捲半空
【on.cc東網專訊】九龍灣有夾斗車起火。今午(5日)1時09分，一輛夾斗車於大業街31號對開，收集清拆垃圾時，車斗內垃圾突然起火冒出大量濃煙。多名途人見狀報案求助，附近車房工人亦用水喉協助撲救。on.cc 東網 ・ 2 小時前
七款將科幻變為現實的飛行汽車
隨著科技的進步，飛行汽車的夢想似乎不再遙不可及。這種曾經僅存在於科幻小說中的概念，如今已經逐漸變成現實，尤其是 […]TechRitual ・ 1 天前
金巴受颱風影響一度停運 數百名旅客提前到港珠澳大橋等候出境
【Now新聞台】十一黃金周踏入第五日，香港往澳門及珠海的金巴受颱風影響一度停運，期間數百名旅客提前到港珠澳大橋香港口岸等候出境。中午之前，大樓外的旅客已經大排長龍，不少人在早上十一時已經來到港珠澳大橋香港口岸，他們拿著行李在排隊區等候，警員在場維持秩序。不少旅客表示是參加了旅行團，原定由香港到澳門，擔心金巴停駛會令行程受影響。內地旅客張小姐：「不知道後續的行程是還能不能繼續進行，我們是跟著旅遊團一齊過來的，如果說他們整個行程有改變，那只有跟著改變，還是很可惜，如果去不了的話。」內地旅客何先生：「明天早上的高鐵就回重慶了，如果不盡快放行的話，我們肯定會受影響，希望盡快放行。」在金巴宣布中午12時半恢復服務之後，愈來愈多旅客抵達港珠澳大橋，職員分批讓旅客進入口岸大樓，疏導人潮。內地國慶黃金周來到第5日，除了「轉戰」澳門，亦都有人選擇在周一中秋節之前回程。在深圳福田口岸，不少人旅遊完，拖著行李過關回到深圳，口岸人流不少，但秩序良好。內地旅客王小姐：「正好現在有一個想看的電影，然後只有香港及日本上映，所以過來看。後面還有別的安排，我在我家附近還約了朋友一齊玩，國慶只有七天，安排還滿緊的。」根據入境處的數字，周六內地訪港的出境人次約為22.2萬，而總出境人次達到約67.6萬。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
網上熱話｜行人路驚現有人「曬通粉」 到底有何功效？
行人路上會見過有人曬陳皮，不過曬通粉又有否見過？最近有網民拍攝在行人路上驚現一堆鋪好的通粉，引起網民討論。 由圖片可見，在單車徑旁有一大堆未煮過的通粉，直接放在行人路上，並無任何布墊著。經過的網民不禁拍下照片，並上載至社交平台Threads問「究竟將未煮過既通粉曬完有咩功效？」 網民估計是為防穀牛 有am730 ・ 1 天前
港鐵MMA兩男摔角式出動頭槌 路人指「香港人好大壓力」
港鐵紅磡站近日有兩名男子「肉搏」，有經過的途人被嚇怕，急行閃避。am730 ・ 23 小時前
吃泡麵沒筷子怎麼辦？超狂網友分享吃法無極限！
沒有筷子怎麼吃麵啊！大家有沒有遇過一個情境，就是回到家正要享受期待已久的美食時，卻發現老闆忘記放筷子，而你身邊也沒有備用的筷子可以使用，這時怎麼辦？用手抓也不是（很燙啊！），但說要不吃也根本忍不了⋯⋯Japhub日本集合 ・ 1 天前
內地客料開始返程 十一長假昨首現淨離港趨勢
【on.cc東網專訊】踏入內地十一長假期第4日，昨日(3日)入境人次約49.8萬，較去年同期的42.8萬，升約16%。其中內地旅客佔22.2萬人次，較去年同期的19.6萬人次，增加13%。然而，昨日亦有22.4萬人次內地旅客出境，即昨日淨離港內地旅客有2,000on.cc 東網 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限05/10）
萬寧今日出位價髮再生控油止癢液及髮再生防脫、育髮液低至$299/件；髮再生防脫育髮液疏通血液循環，補充毛髮成長所需的精、氣和血；促進毛囊ATP分泌，刺激毛囊母細胞分裂與生長，提供成長所需的多醣素，育髮黑髮。YAHOO著數 ・ 5 小時前
早晨天氣節目(10月04日上午7時) - 科學主任梁恩瑜
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
油麻地電器舖起火 濃煙冒出籠罩街道
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(5日)2時28分，上海街469至471號地下一電器舖失火，多名途人見狀報案。消防接報到場，出動一隊煙帽開動一條喉灌救，暫時無人受傷。受火警影響，現場一段上海街需要封閉。on.cc 東網 ・ 1 小時前
AI科學主任報天氣？謝展寰：視乎科技發展
【Now新聞台】今年有多個熱帶氣旋襲港，環境及生態局局長謝展寰在本台節目《大鳴大放》中稱，天文台現時有使用人工智能協助預測天氣，以便當局提早調動人手處理。至於未來會否用AI科學主任報天氣，則要視乎科技發展。 環境及生態局局長謝展寰：「現時來說，用人來報道，我相信在親切感或天文台在準備方面會好點，但如果當然你說將來慢慢的話，我相信甚麼都有可能，我們看看科技進步時會怎樣。天文台在這一方面，我對他們很有信心，他們一定在科技方面跟得很貼。」#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前
屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理
警方今日(5日)早上7時26分接獲報案，指屯門新墟啓民徑15至45號一間點心店發生意外，一名女工人工作時，被壓麵機夾傷手。消防員接報到場拯救，女事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。am730 ・ 5 小時前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
擬推牌照容許狗隻進入食肆 謝展寰：讓申請食肆自行決定是否設分隔區域
【Now新聞台】施政報告提出設立容許狗隻進入食肆的牌照，謝展寰稱，會讓申請的食肆自行決定是否需要設分隔區域。 環境及生態局局長謝展寰：「因為你知道，大家的經營模式、群體都不相同，所以如果准許的話，他們自己決定裡面是否需要分隔或如何分隔。但不論如何，容許狗隻入，出面就要有清楚的標示，所有顧客可以知道。(申請)數目起初未必太多，我們未必需要分區。我們可以吸收多點經驗，不同類型食肆讓狗隻進入會否遇到甚麼問題？我們將來條款會否需要修改？這樣更好。」謝展寰又稱，相信措施一方面能讓寵物主人更方便，另一方面亦能提供新的經濟增長點，令餐廳有更多商機。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
狂奔慶祝絕殺 馬利斯卡被逐照興奮
【Now Sports】車路士周六英超2:1絕殺利物浦，但領隊馬利斯卡因為沿邊線狂奔，跑到角球旗參與球員慶祝，領比賽第2張黃牌後被驅逐，賽後也由助教卡巴利路代他出席記者會。馬利斯卡（Enzo Maresca）在上半場曾因不滿車路士沒有獲得12碼，被黃牌警告，而當球隊補時6分鐘由伊斯迪方帶來絕殺入球後，他失控地衝到角球旗附近與球員慶祝，結果再收到球證第2面黃牌，兩黃變一紅被逐。卡巴利路賽後代馬利斯卡出席記者會時，談到這位主帥因慶祝被逐道：「他沒事，可惜因為紅牌不能來，但他非常高興。對任何一位教練來說，絕殺都是一件特別的事情，沒有一位教練能夠掩飾自己的感受。不幸的是，他已經吞了1張黃牌，但我們都是人，甚至曾是球員，樂於看到球隊絕殺勝出。當然，我們所有人最後還是可以從中吸取教訓的。」談到這個絕殺球，卡巴利路再說：「這樣勝出太特別，而且你會透過這種方式贏得能量、信任和信心。我認為球場上的氛圍，帶給我們幫助，令人難忘，所以現在必須抓住機會繼續成長。遺憾是，我們要因為國際賽周而休息，但這場比賽，確實會讓球員和球迷之間，保持著良好的聯繫。」now.com 體育 ・ 9 小時前