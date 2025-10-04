今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
屯門銀圍站輕鐵列車急剎停 8名乘客受傷
一輛輕鐵今早11時多駛至蔡意橋站期間突然急剎車，至少8名乘客受傷，由救護車送往屯門醫院治理。
一名老翁傷勢較嚴重
涉事的輕鐵列車突然急剎車，導致多名乘客跌倒或發生碰撞。至少8名乘客受傷，其中一名老翁傷勢較嚴重。車長報警求助，駛至銀圍站停下，傷者由救護車送院檢查。港鐵公司及警方正調查事件。
港鐵表示，今早約11時50分左右，一輛往田景方向的507路綫輕鐵於蔡意橋站上落客後駛離月台，在接近前方交通燈時，車長留意到即將轉為紅燈便即時停車，並詢問車上乘客情況，當時沒有乘客表示不適。及後在到達下一站銀圍站，有8名乘客表示不適，車長通知輕鐵車務控制中心及救護人員。其後，該輕鐵獲安排繼續行程至總站後回廠檢查。輕鐵方面會跟進調查。
事件處理期間，輕鐵610及507綫服務受阻約15分鐘，及後回復正常。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門銀圍站輕鐵列車急剎停-8名乘客受傷/605726?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 17 小時前
【港鐵】10.6 中秋節 人人免費搭輕鐵（只限06/10）
為支持北部都會區發展，華泰國際將於中秋節（10月6日）舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日人人都可以免費搭輕鐵，進出輕鐵站時無需購買車票或支付車費！YAHOO著數 ・ 1 天前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 22 小時前
網上熱話｜行人路驚現有人「曬通粉」 到底有何功效？
行人路上會見過有人曬陳皮，不過曬通粉又有否見過？最近有網民拍攝在行人路上驚現一堆鋪好的通粉，引起網民討論。 由圖片可見，在單車徑旁有一大堆未煮過的通粉，直接放在行人路上，並無任何布墊著。經過的網民不禁拍下照片，並上載至社交平台Threads問「究竟將未煮過既通粉曬完有咩功效？」 網民估計是為防穀牛 有am730 ・ 23 小時前
港鐵MMA兩男摔角式出動頭槌 路人指「香港人好大壓力」
港鐵紅磡站近日有兩名男子「肉搏」，有經過的途人被嚇怕，急行閃避。am730 ・ 18 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 23 小時前
吃泡麵沒筷子怎麼辦？超狂網友分享吃法無極限！
沒有筷子怎麼吃麵啊！大家有沒有遇過一個情境，就是回到家正要享受期待已久的美食時，卻發現老闆忘記放筷子，而你身邊也沒有備用的筷子可以使用，這時怎麼辦？用手抓也不是（很燙啊！），但說要不吃也根本忍不了⋯⋯Japhub日本集合 ・ 1 天前
紅磡海心公園兩男遭刀襲 一人被割頸流血 警追緝疑兇｜Yahoo
紅磡海心公園今午（4日）發生襲擊案，兩名男子懷疑遭人用刀襲擊，其中一人頸部流血。兩名傷者送院治理，其中一人昏迷。警方正追緝一名疑犯。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
擬推牌照容許狗隻進入食肆 謝展寰：讓申請食肆自行決定是否設分隔區域
【Now新聞台】施政報告提出設立容許狗隻進入食肆的牌照，謝展寰稱，會讓申請的食肆自行決定是否需要設分隔區域。 環境及生態局局長謝展寰：「因為你知道，大家的經營模式、群體都不相同，所以如果准許的話，他們自己決定裡面是否需要分隔或如何分隔。但不論如何，容許狗隻入，出面就要有清楚的標示，所有顧客可以知道。(申請)數目起初未必太多，我們未必需要分區。我們可以吸收多點經驗，不同類型食肆讓狗隻進入會否遇到甚麼問題？我們將來條款會否需要修改？這樣更好。」謝展寰又稱，相信措施一方面能讓寵物主人更方便，另一方面亦能提供新的經濟增長點，令餐廳有更多商機。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
風季2025｜天文台今年「掛波」 12 次 打破 1946 年以來紀錄｜Yahoo
天文台指，截至昨日（10月3日）共有 27 個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有 12 個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，打破 1946 年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
內地男子被指城大宿舍內藏假公安證 還押待警方調查
20 歲內地男子，涉於城市大學宿舍內藏有一張印有他姓名、照片的假冒公安證，被控一項「管有虛假文書」罪，案件周五（3 日）在東區裁判法院首提堂。法庭線 ・ 1 天前
風林火山︳任賢齊金城武唔肯為麥浚龍補戲原因曝光？網民指上吊戲真做替身險出事激嬲小齊
麥浚龍（Juno）執導的「都市傳說」作品《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國據報以1萬億美元投資 促特朗普撤中資在美交易國安限制
《彭博》引述消息指,中國正在推動美國總統特朗普政府放寬對中國在美交易的國家安全限制,並提出一項在美國巨額投資的計劃,目前討論中的投資規模尚不明確.但早前曾提及的金額高達1萬億美元。infocast ・ 20 小時前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 22 小時前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本JR特快列車撞運輸車20傷 包括中國旅客
【on.cc東網專訊】日本JR高山本線特快列車「飛驒號」周三（1日）下午在岐阜縣各務原市與被困在平交道的汽車運輸車相撞，列車載有約200名乘客，造成20人受傷，包括中國旅客。on.cc 東網 ・ 1 天前
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。am730 ・ 16 小時前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 22 小時前
荃灣西如心酒店「極饗鐵板蟹宴」自助餐買二送二！人均低至$263任食泰式椰香蟹蝦/黃金咸蛋黃炒蟹腸粉/烤帝王蟹腳
喜歡食蟹的朋友有福了！荃灣西如心酒店推出極饗鐵板蟹宴自助午餐及自助晚餐買二送二優惠，前者人均低至$263，後者人均低至$413，即可任食多款匠心蟹料理，如泰式椰香蟹蝦、黃金咸蛋黃炒蟹腸粉、薑蔥炒蟹等經典佳餚，週末限定更有軟殼蟹天婦羅及烤帝王蟹腳，蟹迷不能錯過！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前