屯門銀圍站輕鐵列車急剎停 8名乘客受傷

屯門銀圍站輕鐵列車急剎停

一輛輕鐵今早11時多駛至蔡意橋站期間突然急剎車，至少8名乘客受傷，由救護車送往屯門醫院治理。

一名老翁傷勢較嚴重

涉事的輕鐵列車突然急剎車，導致多名乘客跌倒或發生碰撞。至少8名乘客受傷，其中一名老翁傷勢較嚴重。車長報警求助，駛至銀圍站停下，傷者由救護車送院檢查。港鐵公司及警方正調查事件。

港鐵表示，今早約11時50分左右，一輛往田景方向的507路綫輕鐵於蔡意橋站上落客後駛離月台，在接近前方交通燈時，車長留意到即將轉為紅燈便即時停車，並詢問車上乘客情況，當時沒有乘客表示不適。及後在到達下一站銀圍站，有8名乘客表示不適，車長通知輕鐵車務控制中心及救護人員。其後，該輕鐵獲安排繼續行程至總站後回廠檢查。輕鐵方面會跟進調查。

事件處理期間，輕鐵610及507綫服務受阻約15分鐘，及後回復正常。

