屯門青山禪院男雜工疑鋸樹意外鋸傷腳 失救倒斃墳頭

屯門青山禪院 (網上圖片)

警方今日（29日）下午5時許接獲報案，指屯門青山禪院發生工業意外，一名大約60歲的男員工被發現在禪院內暈倒。他腳部受傷流血，昏迷不醒。救援人員到場檢驗，證實男子當場死亡，警方正調查事件。

據了解，事主姓黎，63歲，為青山禪院的雜工，平時負責清潔和雜務，今天原定上班時間為早上9時至下午5時30分。有同事發現事主在下午4時左右失去蹤影，於是四處搜索，其後在禪院一個墳頭發現他，當時他左腳後方流血，傷口見骨。消息指，警方在現場發現切口整齊的樹枝，附近亦有一把染有血跡的電鋸，初步相信他今日用電鋸切樹枝，不慎割傷腿部，造成大量出血失救致死，初步相信案件無可疑，案件列工業意外，死因有待驗屍後確定。

