屯門鳴琴路消防車與私家車相撞 消防車翻側 初步7人受傷

屯門鳴琴路消防車與私家車相撞。(FB 車cam L（香港群組）)

屯門發生交通意外。今日(24日)下午3時許，一輛私家車沿鳴琴路往良景邨方向行駛，駛至輕鐵石排站時附近時，與一輛消防車相撞。消防車翻側橫亙馬路，私家車車頭則嚴重損毀。據報5名消防員和2名私家車乘客受傷。從網上圖片可見，有熱心市民爬上消防車，協助消防員離開。

運輸署公布，因交通意外，鳴琴路(往良景邨方向)近石排頭路的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。



