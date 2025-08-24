潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
屯門鳴琴路消防車與私家車相撞 消防車翻側 初步7人受傷
屯門發生交通意外。今日(24日)下午3時許，一輛私家車沿鳴琴路往良景邨方向行駛，駛至輕鐵石排站時附近時，與一輛消防車相撞。消防車翻側橫亙馬路，私家車車頭則嚴重損毀。據報5名消防員和2名私家車乘客受傷。從網上圖片可見，有熱心市民爬上消防車，協助消防員離開。
運輸署公布，因交通意外，鳴琴路(往良景邨方向)近石排頭路的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門鳴琴路消防車與私家車相撞-消防車翻側-初步7人受傷/592378?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
屯門鳴琴路私家車與消防車相撞 消防車翻側釀7傷送屯門醫院救治
【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。 有行車記錄儀拍到事發一刻，消防車當時響燈橫過十字路口時，被高速駛至的私家車撞至翻側，事發後數秒，消防車對面線就轉綠燈。被撞的消防車橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，車上雲梯亦跌在路旁；私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，路旁交通燈及路牌都被撞至彎曲。有消防員及警員在現場救援及調查。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時，與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人，吊臂車之後到場將消防車扶直及拖走。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
消防車與私家車屯門鳴琴路相撞 7人傷包括5名消防員
屯門有消防車與私家車相撞，7人受傷，包括5名消防員，全部清醒送院治理。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側。5名消防員、涉事私家車男司機及男乘客受傷，均清醒送往屯門醫院治理。香港電台-港聞 ・ 12 小時前
消防車與私家車相撞後翻側 初步知三名消防員受傷
屯門有消防車與私家車相撞，3人受傷。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側，初步知3名消防員受傷。香港電台-港聞 ・ 14 小時前
何文田男子反鎖單位內昏迷 胞妹揭發證當埸斃命
【on.cc東網專訊】何文田有人暈倒。今日(24日)中午12時59分，執法部門接獲一名女子報案指，其胞兄反鎖於亞皆老街138-140號翠華大廈單位內，單位並傳出異味，擔心胞兄發生事故。消防接報到場破門，發現一名男子倒臥於上址單位內，經檢驗後證實事主已當場斃命，警on.cc 東網 ・ 17 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 9 小時前
長沙灣海達邨單位火警 六旬婦倒卧客廳昏迷 送院搶救不治
長沙灣海達邨發生火警。今晨(24日)上午7時許，警方接報指，深旺道海達邨海榮樓13樓一個單位有濃煙冒出，消防接報到場，並破門入屋，在單位內發現一名年約60歲的婦人，她當時陷入昏迷，救護員隨時將她送往明愛醫院搶救，惜最終不治。am730 ・ 17 小時前
自助餐買一送一優惠｜西環萬怡酒店自助餐 人均$196起任吃海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，在KKday預訂有低至48折及買一送一優惠！折後人均只需$341起，食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！Yahoo Food ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
疑陷傷「兵」潮 阿迪達：我們需要很多球員
【Now Sports】阿仙奴主場5球大勝升班馬列斯聯，只是隊長奧迪哥特、薩卡均勇戰受傷，賽季僅剛剛展開，便疑似陷入傷兵潮，領隊阿迪達說：「我不知道他們傷出多久，這是一個漫長的賽季，所以我們需要很多球員來完成目標！」阿仙奴今夏繼續大幅增兵，轉會費超過2.5億英鎊，先後引入7名球員，夏維斯嚴重膝傷，球隊立刻簽入艾斯（Eberechi Eze）加強攻力，矢志要爭取更多錦標，不過，奧迪哥特、薩卡今仗鬥列斯聯傷出，未知會否影響阿仙奴爭標大計，阿迪達說：「奧迪哥特肩傷需要再詳細掃瞄及檢驗，才知道有多嚴重！」薩卡今仗取得一個入波，但下半場疑腿筋受傷離場，阿迪達說：「薩卡加速爭波及與對手對抗後，他感覺腿筋疑似出問題，未必與之前傷勢有關，只是看來情況並不樂觀，我們已失去夏維斯，現在輪到奧迪哥特、薩卡，我不知道他們傷出多久，這是一個漫長的賽季，所以我們需要很多球員來完成目標，也為甚麼我們時刻要準備好擁有更多好球員！」now.com 體育 ・ 22 小時前
車Cam直擊｜農曆七月怪事多 雲景道驚現長髮白衣女？網民：好恐怖
踏入農曆七月，怪事特別多？近日網上流傳一條車cam片段，一輛私家車在雲景道行駛期間，一名身穿白衣兼披頭散髮的「女子」，站在路中間，並如踏着如喪屍般的步伐走近私家車，其後從私家車身邊離去，場面十分嚇人。由於踏入農曆七月，這個場面又令人多幾分幻想。am730 ・ 17 小時前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 17 小時前
東涌東站設備房疑用非合約指定內地磚 港鐵：要求總承建商交報告
有報道指，正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚。 港鐵回覆查詢時表示，早前接獲投訴信件，關注有關合約中使用的一些物料，港鐵在收到信件後已展開跟進工作，向總承建商查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面報告，港鐵將會對報告進行獨立檢查及核實。 港鐵又說根據了解，相關物料為用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在今次工程中使用，以回應有關的關注。港鐵會和總承辦商繼續跟進，並責成和督導其按合約，按時、按質、按量完成工程。香港電台-港聞 ・ 10 小時前
艾納斯與吉達艾阿里爭奪沙特超級盃冠軍 賽事於於大球場展開
沙特超級盃決賽今晚8時在香港大球場上演，由兩支沙特阿拉伯聯賽隊伍，艾納斯與吉達艾阿里對壘。港台電視32台直播賽事。 艾納斯球星基斯坦奴朗拿度，以及他的葡萄牙隊友祖奧菲歷斯正選上陣，前利物浦球星文尼就因為上仗領紅牌，今仗要停賽。吉達艾阿里的球星、英格蘭國家隊射手艾雲東尼亦正選上陣。 觀眾席上，不少球迷都穿著艾納斯的主場黃色球衣，以及葡萄牙的主場紅色球衣。 現年40歲的C朗拿度，於2023年轉投艾納斯，但加盟至今仍未為球會贏得錦標，若今晚獲勝，將會是他轉戰沙特後首個正式冠軍。香港電台-港聞 ・ 1 天前