屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理

【Now Sports】曼聯上周六英格蘭超級聯賽，主場以兩球擊敗「黑貓」新特蘭，除了前鋒錫斯高持續交到貨外，此役首度擔任正選門將位置的拉文斯，能夠「零封」對手，在紅魔鬼生涯有個好開始。拉文斯（Senne Lammens）加盟曼聯以來，一直只是擔任後備，到上周六終於有登場機會，更加保持不失波，看來取代另一門將比恩迪殊的長期正選位置，只是時間問題。對於首戰即守住了紅魔鬼大門，領隊阿摩廉重申，拉文斯仍需要一點準備，以在曼聯的道路上續放正能量。阿摩廉說：「首先，拉文斯到來的時候，比恩迪殊正任正選，所以你會感覺得到，拉文斯需要適應，因為他進入一個全新的國家，以及訓練模式中。外界給予我隊門將很大壓力，所以他要首次上陣，也必須做一點點準備工作，而他今場比賽表現不俗，絕對是好兆頭。」據英超官方數據Opta指出，拉文斯今場比賽作出的44次傳球，有86.4%為長傳，較比恩迪殊今季場均的56.5%要多，連新特蘭領隊路比希賽後也稱，終於明白阿摩廉為何要找一位新門將，因為曼聯今場採取的直接踢法，確實不可能阻止得到。

now.com 體育 ・ 2 小時前