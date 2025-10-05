中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理
警方今日(5日)早上7時26分接獲報案，指屯門新墟啓民徑15至45號一間點心店發生意外，一名女工人工作時，被壓麵機夾傷手。消防員接報到場拯救，女事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理/605826?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
離世10天帳戶仍在捐款 于朦朧生前低調行善
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧9月11日凌晨，驚傳在北京朝陽區住宅墜樓身亡，享年37歲。雖然官方第一時間定調「酒後意外」，排除他殺，但外界至今仍對死因存疑。沒想到有粉絲發現，在他離世23天後...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞]台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，...今日新聞 ・ 1 天前
九肚山獨立屋疑遭爆竊 失逾21萬財物
九肚山發生爆竊案。警方今日(5日)清晨6時許，接獲一名53歲姓周男子報案，指其位於九肚山馬鞅徑8至12號綠怡小築獨立屋有窗被損毀，屋內有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。 警方接報到場，經初步點算，相信有共值約4.5萬的首飾，以及現金17萬元被盜走。經初步調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，暫列爆竊，未有人被捕。am730 ・ 6 小時前
女司機駕車失控衝撞途人5死8傷 多人浴血倒地
【on.cc東網專訊】湖北利川市汪營鎮一名女子上周六（4日）駕車期間疑操作不當導致失控衝撞途人，多人浴血倒地，造成5人死亡，8人受傷。肇事女司機被刑事拘留，排除酒駕、毒駕嫌疑。on.cc 東網 ・ 7 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年達4900萬人次(賴姵伶報道)
【Now新聞台】國慶黃金周首四天，截至下午4時，訪港內地旅客累計有近85萬人次。除了購物，不少遊客乘坐觀光巴士遊覽香港。文體旅局局長羅淑佩指，客量及零售市道理想，有信心全年達4900萬人次目標。經過一座又一座的大廈，沿途能欣賞文武廟等香港特色景點——坐這輛開篷巴士在鬧市內穿梭是不少內地旅客在今個十一黃金周遊覽香港的熱門方式之一，內地社交平台更推介坐觀光巴士看日落打卡，不過天公不造美，要看美景就要辛苦些冒雨欣賞，但他們說都值得。深圳旅客郝小姐：「第一次坐香港這巴士，覺得很不錯。下雨但沒有事，就坐在淋著，來都來了，就當體驗，我們都可以。」廣東旅客韋小朋友：「覺得很誇張。(為甚麼這麼誇張？)因為這個斜坡較我家鄉更斜。」不少遊客專程坐巴士上層打卡，落雨就返回有蓋位置或者落下層避雨。國慶黃金周期間，本港不少景點人山人海。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，首3日的訪港內地旅客有67.6萬人次，按年上升6.3%，旅客人數及酒店入住率情況理想，又指酒店已汲取過往經驗，改善於旺季抬高房價情況。文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「酒店入住率好，貴的酒店告訴我已經住滿。零售朋友或餐飲的朋友有些平時很審慎，次次都說『旺now.com 新聞 ・ 1 天前
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。on.cc 東網 ・ 4 小時前
佐敦道5車相撞 至少8人受傷 老翁捱撞浴血倒地
佐敦發生嚴重交通意外，警方今日(5日)下午2時03分接報，指佐敦道有3架私家車及2部巴士，5車相撞，共8人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。從網上影片可見，一輛灰色私家車沿佐敦道往海傍方向行駛，馳至庇利金街時撞到一輛九巴，私家車及後再撞另一巴士，並途至上海街十字路am730 ・ 2 小時前
拉文斯「零封」黑貓 紅魔鬼之路好開始
【Now Sports】曼聯上周六英格蘭超級聯賽，主場以兩球擊敗「黑貓」新特蘭，除了前鋒錫斯高持續交到貨外，此役首度擔任正選門將位置的拉文斯，能夠「零封」對手，在紅魔鬼生涯有個好開始。拉文斯（Senne Lammens）加盟曼聯以來，一直只是擔任後備，到上周六終於有登場機會，更加保持不失波，看來取代另一門將比恩迪殊的長期正選位置，只是時間問題。對於首戰即守住了紅魔鬼大門，領隊阿摩廉重申，拉文斯仍需要一點準備，以在曼聯的道路上續放正能量。阿摩廉說：「首先，拉文斯到來的時候，比恩迪殊正任正選，所以你會感覺得到，拉文斯需要適應，因為他進入一個全新的國家，以及訓練模式中。外界給予我隊門將很大壓力，所以他要首次上陣，也必須做一點點準備工作，而他今場比賽表現不俗，絕對是好兆頭。」據英超官方數據Opta指出，拉文斯今場比賽作出的44次傳球，有86.4%為長傳，較比恩迪殊今季場均的56.5%要多，連新特蘭領隊路比希賽後也稱，終於明白阿摩廉為何要找一位新門將，因為曼聯今場採取的直接踢法，確實不可能阻止得到。now.com 體育 ・ 2 小時前
阿爾山市酒店爆滿 遊客入住療養院過夜
【on.cc東網專訊】內地十一及中秋長假期間，不少景區人滿為患。在內蒙古自治區興安盟阿爾山市，酒店幾乎爆滿，有遊客上周五（3日）宣稱只能入住疑似由醫院改造的賓館。on.cc 東網 ・ 7 小時前
【港鐵】10.6 中秋節 人人免費搭輕鐵（只限06/10）
為支持北部都會區發展，華泰國際將於中秋節（10月6日）舉辦輕鐵免費乘車日活動，當日人人都可以免費搭輕鐵，進出輕鐵站時無需購買車票或支付車費！YAHOO著數 ・ 1 天前
佐敦道5車相撞一車剷上行人路 多人受傷2人重創
【on.cc東網專訊】佐敦發生交通意外。今午(5日)2時25分，佐敦道近上海街交界，有3輛私家車及2輛巴士發生相撞，其中一輛白色私家車衝向行人路，最少8人受傷，兩人撞飛倒地，有傷者重傷浴血。多輛救護車接報到場，將傷者送院治理，意外原因有待調查。on.cc 東網 ・ 3 小時前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
SHEIN擬11月法國開店 老佛爺反對 被指摧毀本地品牌 巴黎市長「極擔憂」
線上快時尚零售商希音（SHEIN）進軍實體零售，選址法國巴黎開設首間永久門店，卻遭遇當地零售業強烈反對。希音與百貨公司營運商SGM集團（Societe des Grands Magasins）合作，擬在後者營運的BHV Marais及老佛爺百貨內開設「店中店」，位於巴黎市中心的首家門店將於11月開業。然而，老佛爺百貨表示強烈反對，聲稱將阻止希音進駐，當地零售協會則斥責希音摧毀本地品牌。信報財經新聞 ・ 1 天前
以巴戰爭︱「環保少女」通貝里疑遭以軍毆打 強迫親吻以色列國旗 以方否認所有指控︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在參與運送援助物資前往加沙的船隊後，被以色列軍方拘留。她向瑞典官員表示，在被扣期間遭受惡劣對待，包括囚室滋生床蝨、缺乏食物和飲用水，並被指遭士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗。以色列方面則否認所有相關指控。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】紅磡海心公園昨日（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方正全力追緝涉案男子。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
中秋節｜急症專科醫生提醒煲蠟可致嚴重燙傷 應急處理別用冰水
中秋節將至，不少人會與親友賞月、賞燈籠。不過，有一項「傳統活動」雖然近年已不多見，但仍偶有市民因為它而送院 ——「煲蠟」。急症科專科醫生何健基提醒，煲蠟可以導致嚴重燙傷，更指過去公立醫院急症室，每年都有接收因煲蠟受傷的市民，甚至曾有研究以此為基礎，統計受傷的數字。Yahoo 健康 ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
油麻地電器舖起火 濃煙冒出籠罩街道
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(5日)2時28分，上海街469至471號地下一電器舖失火，多名途人見狀報案。消防接報到場，出動一隊煙帽開動一條喉灌救，暫時無人受傷。受火警影響，現場一段上海街需要封閉。on.cc 東網 ・ 3 小時前