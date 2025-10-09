屯門一中學爆校政管理爭議 44歲男體育教師天台危站

【on.cc東網專訊】屯門東華三院辛亥年總理中學近日爆出管治爭議，一名任教體育科約20年的44歲男教師，於上周四（2日）傍晚情緒失控，登上校內天台危站，最終自行報警求助，警員及救護人員到場將其送往屯門醫院治理，案件列作企圖自殺。事主透露，自上學年起，校方以「影響學生文憑試成績」為由削減體育活動，引發他與管理層出現多次分歧，其後屢遭針對，壓力下確診抑鬱症。事件引起師生及校友廣泛關注，部分校友發起聯署，要求教育局徹查學校管理手法。

事主表示，事發前校方召開陸運會檢討會議，批評學生紀律問題，指責他「無教好學生」，並揚言發出警告信。他試圖解釋卻被上司斥為「無禮貌」，情緒崩潰下衝上天台報警。他指，自上學年起，校方以「專注DSE」為由限制體育活動，一度禁止中六學生參加校隊，引起家長及學生投訴。他曾要求校方撤回措施，雖最終獲准中六生參賽，但卻收到警告信，指其「處理不當」，令他感被針對。校方更削減體育科資源，包括收回預約體育場地帳戶及削減開支。

事主因抑鬱症需定期接受心理輔導，他又透露，原獲批假期應診，卻被要求提交醫生紙，否則視為曠工。心理輔導機構僅提供治療證明，校方一度拒收，且未將他交予東華三院心理醫生的證明信轉交院方。他更稱，校方曾暗示同事勿與他共膳，甚至一度暫停其學校電郵帳戶。

教育局表示，事件發生後已即時啟動危機處理小組，與學校保持聯繫，為師生提供輔導及支援。局方重申關注教師精神健康，現設「教師陽光專線」，委託專業機構為教師提供心理支援服務。

東華三院回應指，當晚該教師情緒不穩，送院檢查後翌日返校上班，目前已申請在家休息。院方強調高度關心教職員身心健康，已向教育局報告事件，並提供適切支援。院方解釋，中六生完成領袖生交職後一般暫停校隊活動以備戰公開試，但並非全面禁止課外活動，而是「有序調整參與方式」，部分成績達DSE 2級的學生仍可參賽。

