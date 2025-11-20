日本過江炭燒鰻魚飯「鰻丸」即將登陸屯門 主打備長炭現烤蒲燒/白燒鰻魚 預計明年2月開幕

鰻魚飯控注意！來自日本靜岡縣的關西風炭燒鰻魚專門店「鰻丸」即將來香港開分店！餐廳強調以備長炭現烤鰻魚，可選蒲燒或白燒兩種風味，鰻魚外脆內嫩，深受當地饕客喜愛。香港首店選址屯門市廣場，現已開始圍板裝修，預計將於2026年2月開業。

香港首店選址屯門市廣場。

採用關西風炭燒手法

「鰻丸」源自日本靜岡縣鰻魚聖地濱松，本店裝潢充滿日系美感，於日本知名食評網Tabelog 得分為3.59分，鰻魚採用關西風的炭燒手法，不經過蒸煮，直接以炭火生烤鰻魚，這種燒鰻魚方法會使外皮酥脆焦香，內裡保持肥厚多汁，同時帶有濃郁的炭火香氣。

本店裝潢充滿日系美感。

蒲燒鰻魚

白燒鰻魚

主打蒲燒和白燒兩種風味

鰻魚可選蒲燒或白燒，蒲燒於燒製過程中反覆刷上特製醬汁，醬汁中使用的醬油及糖來自濱松一家歷史悠久的公司，魚肉燒至金黃焦香兼吸滿醬汁精華，口感豐富多汁。白燒則不加醬汁直接以炭火燒製，以鰻魚本身的品質和炭香取勝。其他招牌餐點包括「特上鰻重」、「鰻重」等，也有燒鰻肝等選擇。餐廳暫定明年2月開幕，鰻魚迷記得留意了！

特上鰻重

鰻丸

地址：屯門屯隆街3號屯門市廣場2期UG樓19-20/21-22號舖(地圖按此）

圖片來源：Thread@tuenmunlocals、manmaru官網

文：Amy

