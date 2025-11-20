Trip.com酒店減$500、機票減$200
日本過江炭燒鰻魚飯「鰻丸」即將登陸屯門 主打備長炭現烤蒲燒/白燒鰻魚 預計明年2月開幕
日本靜岡的關西風炭燒鰻魚專門店「鰻丸」即將登陸香港開分店，選址屯門市廣場，賣點是鰻魚以備長炭現烤，即睇內文：
鰻魚飯控注意！來自日本靜岡縣的關西風炭燒鰻魚專門店「鰻丸」即將來香港開分店！餐廳強調以備長炭現烤鰻魚，可選蒲燒或白燒兩種風味，鰻魚外脆內嫩，深受當地饕客喜愛。香港首店選址屯門市廣場，現已開始圍板裝修，預計將於2026年2月開業。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
採用關西風炭燒手法
「鰻丸」源自日本靜岡縣鰻魚聖地濱松，本店裝潢充滿日系美感，於日本知名食評網Tabelog 得分為3.59分，鰻魚採用關西風的炭燒手法，不經過蒸煮，直接以炭火生烤鰻魚，這種燒鰻魚方法會使外皮酥脆焦香，內裡保持肥厚多汁，同時帶有濃郁的炭火香氣。
主打蒲燒和白燒兩種風味
鰻魚可選蒲燒或白燒，蒲燒於燒製過程中反覆刷上特製醬汁，醬汁中使用的醬油及糖來自濱松一家歷史悠久的公司，魚肉燒至金黃焦香兼吸滿醬汁精華，口感豐富多汁。白燒則不加醬汁直接以炭火燒製，以鰻魚本身的品質和炭香取勝。其他招牌餐點包括「特上鰻重」、「鰻重」等，也有燒鰻肝等選擇。餐廳暫定明年2月開幕，鰻魚迷記得留意了！
鰻丸
地址：屯門屯隆街3號屯門市廣場2期UG樓19-20/21-22號舖(地圖按此）
圖片來源：Thread@tuenmunlocals、manmaru官網
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
中方再暫停進口日本水產品 香港維持10地入口禁令 (更新)
【19:00更新】香港環境及生態局回覆《am730》表示：「因應日本福島核污水排海，由2023年8月24日起，源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10(都)縣的水產、海鹽和海藻食品禁止進口本港，相關禁令仍然維持。」 中日關係因日本首相高市早苗涉台言論再度緊張，中日兩國am730 ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 19 小時前
煲仔飯推介2025｜Top 19香港人氣必食煲仔飯！深水埗$48煲仔飯/隱世名店/老牌炭爐即煲
煲仔飯推介2025｜Top 19香港人氣必食煲仔飯！深水埗$48煲仔飯/隱世名店/老牌炭爐即煲；煲仔飯推介邊間？天氣開始轉凍，最適合就是吃煲仔飯暖胃！煲仔飯絕對是秋天必食美食之一，2025年煲仔飯店動向繼續受到大家關注，想知今年Top 19人氣必食煲仔飯有哪些？馬上繼續看下去！Yahoo Food ・ 23 小時前
5款當季必吃冬季時令食物大公開！南瓜、芋頭上榜 最後一種可防流感、增強免疫力｜營養師Kathy NG
近日天氣明顯轉涼，冬意漸濃。在這個季節轉換的時節，如何透過飲食增強免疫力，成為不少人關注的話題。冬季當造食物不僅新鮮美味，更蘊含豐富營養價值，特別推薦以下5種食材，幫助大家溫暖過冬。Yahoo Food ・ 20 小時前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
黃家和：兩餸飯增至1200間 競爭更激烈威脅快餐店茶餐廳
政府統計處公布，8月至10月經季節性調整失業率回落至3.8%，其中經「補充勞工優化計劃」輸入勞工較多的餐飲服務業失業率由6.8%稍為回落至6.4%。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在電台節目中表示，從9月底開始，見到餐飲業的生意從谷底回升，因此人手需求依然存在。而出口數字，就業情況，以及旅客來港增長，對餐飲業有am730 ・ 19 小時前
中日關係｜日本愛知縣酒店如臨大敵 單月28旅行團千人退訂 旅行社搬出「中國政府」要求免費取消
自日本首相高市早苗月初發表「台灣有事」論，中日關係急速惡化，繼傳出逾49張赴日機票遭取消、中方再次限制日本水產...BossMind ・ 20 小時前
急需換心｜余肇熙老師留醫 ICU 近一個月 妻子懇求善心人相助：給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會｜Yahoo
醫管局表示一名 44 歲男病人余肇熙（David）因為嚴重心臟衰竭，急需換心，呼籲市民積極考慮捐出離世親人心臟。余肇熙的妻子表示，丈夫上月 20 日打乒乓球期間突然心口痛之後求醫，至今已在深切治療部留醫近一個月。余太並且說，丈夫一直為兩名女兒遮風擋雨，懇請善心人士能幫助他們一家，「給予 David 一個活下去的希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」東涌天主教學校校長林志江亦表示，任教 15 年的「熙 Sir」是他們的好老師，好同事，全體師生現時都相當擔心熙 Sir 的情況，「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必定感激不盡，希望大家可以幫幫熙 Sir。」Yahoo新聞 ・ 1 小時前
青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！Japhub日本集合 ・ 1 天前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 19 小時前
中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌
《彭博》周四 (20 日) 報導，日本首相高市早苗近日將台灣衝突與日本安全相連結，引發北京強烈不滿。中國已祭出一系列熟悉的施壓手段，包括暫停日本海鮮重啟進口進程、警告旅客赴日風險，以及取消日本藝人表演活動。然而，北京迄今仍未啟動過去最具威懾力的反制工具——稀土出口管制。鉅亨網 ・ 11 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前