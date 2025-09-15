娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
屯門湘聚小館雞肉飯驗出沙門氏菌 食肆急停業消毒 最高可罰5萬監禁半年
屯門「湘聚小館」一份雞肉飯樣本被檢出含致病原沙門氏菌，含量超過《食品微生物含量指引》標準，即睇內文：
食物安全中心今日公布，屯門「湘聚小館」一份雞肉飯樣本被檢出含致病原沙門氏菌，含量超過《食品微生物含量指引》標準。涉事食肆位於青菱徑6號富麗大廈地下G號舖，目前已停售相關食品並暫時停業進行全面消毒。
25克樣本即檢出病菌 食肆急停業清毒
中心從該食肆抽取的雞肉飯樣本中，25克食物即被驗出含沙門氏菌，違反「即食食物不得檢出該菌」的準則。中心已派員調查並向負責人及員工作出食品安全教育，同時勒令停業清毒。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，違規者最高可判罰款5萬元及監禁6個月。
沙門氏菌可致致命風險 嬰幼長者須警惕
中心發言人強調，感染沙門氏菌可能引發發燒、嘔吐、腹痛及腹瀉，對嬰幼兒、長者及免疫力弱者更可能造成嚴重後果甚至死亡。呼籲近期曾光顧該食肆的市民，如出現不適應立即求醫。
業界須守食品安全指引 市民應舉報異常
避免感染沙門氏菌建議：
業界確保食物徹底煮熟及保存於安全溫度
處理即食食品與生食材需分開用具
市民外出用餐應選擇衛生良好的食肆
發現食物有異味或異常應立即停食並舉報
中心將繼續跟進事件，調查仍在進行中。
