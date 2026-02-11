黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有網民於社交平台群組發帖指屯門一間酒樓的片皮鴨放題驚現發霉餅皮，帖文引起網民熱議，即睇內文：
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
片皮鴨餅皮驚見黑點
有網民代街坊於 Facebook 群組「屯門友」發帖表示，早前見到屯門中央廣場一間酒樓推出片皮鴨點心放題，於是決定一試。雖然鴨肉偏凍、餅皮需自行到自取區領取，因價錢便宜本來覺得尚可接受，直至回座後打開餅皮，才發現「塊塊都發霉」。樓主隨即再到自取區查看，驚見其餘餅皮同樣出現黑點，情況一致。該食客已即時通知現場「阿姐」，對方只把餅皮收走，之後卻未見任何跟進，令他更擔心是否已有其他食客在不知情下食用發霉餅皮，「唔知有幾多人唔知食咗」。事主其後已向 1823 作出投訴，要求相關部門跟進。
網民怒轟：黑心食市
從樓主上載的影片中可見，他將一疊片皮鴨餅皮逐塊揭開，每一塊都佈滿不規則黑點，疑似霉菌，畫面相當觸目。影片曝光後引來大量網民留言，有人諷刺笑言：「應該係黑松露」，但更多人則怒斥酒樓衞生欠佳：「咁都可以畀客人食，太恐怖」、「發霉食落肚會出事㗎」、「黑心食市，街坊要廣傳，唔好再幫襯」。不少網民亦質疑餅皮屬預製食品，若儲存或冷藏不當，極易出現發霉情況，呼籲食肆加強把關。有留言更感嘆，香港餐飲業屢爆衞生問題，難怪市民選擇北上消費。雖然事件仍未有相關部門跟進的新消息，讀者們外出用膳時，記緊加倍留意食物有否異樣，以保障自身安全。
圖片來源：Facebook@屯門友
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載
其他人也在看
冬奧｜好爆！挪威選手摘銅後自爆偷食 直播訪問喊爆向女友「認錯」
在冬奧男子冬季兩項（Biathlon）20公里個人賽中，挪威選手拉格雷德（Sturla Holm Laegreid）以僅差48.3秒的微弱差距獲得銅牌。28歲的拉格雷德原本應該開心慶祝，卻在賽後接受挪威電視台NRK的訪問時突然情緒崩潰，喊爆向女友「認錯」！
維園年宵開鑼 玩具檔備貨八千隻「馬仔」 花檔不敢加價：賣唔起㗎｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，維園年宵市場今（11 日）開鑼，首日已吸引不少市民入場。送「蛇」迎「馬」，場內不少乾貨檔主售賣帶「馬」元素玩具、氣球和揮春，期望市民「馬年行大運」、「馬上有福」、「人強馬壯」。有花檔檔主預料今年銷情會有增長，備貨量增加約三成，惟定價不敢進取，「不敢加價，依家經濟咁樣，（加價）賣唔起㗎。」
趙薇16歲女兒小四月相貌娟好備受關注 網民：和媽媽一點點都不像
曾於經典劇集《環珠格格》系列飾演小燕子的趙薇早年淡出幕前，她與富商黃有龍於2024年離婚，二人育有一名女兒小四月，據悉小四月現年16歲，長得亭亭玉立的她成為了網民的焦點。
屯門63歲男疑遭不鏽鋼煮食煲擊斃 51歲妻子涉謀殺被捕
屯門發生倫常命案。一名63歲男子疑被不鏽鋼煮食煲襲擊頭部，傷重死亡。警方其後以謀殺罪拘捕死者51歲妻子，該名婦人報稱不適，正留醫屯門醫院。據了解，二人均有病患，關係長期不和，更因經濟拮据和瑣事，不時起爭執。
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。
渣打CFO突離職 英股價續跌3%
渣打集團（2888.HK）昨日中午突然宣布，財務總監杜智高（Diego De Giorgi）離任，即時生效。同時，美國上市的另類資產管理公司阿波羅全球管理（Apollo）宣布，委任杜智高為歐洲、中東及非洲地區（EMEA）主管。由於渣打在兩星期後將公布2025年度業績，加上再失去一個潛在行政總裁接班人，香港股價午後一度插逾6%，收市報198元，跌1.9%。渣打倫敦股價昨晚進一步下跌，最多跌5.7%，折算約191港元，較本港收市198元低3.4%。
中國禁菲 16 地方官入境 菲外交部敦促中方冷靜、專業
中國與菲律賓又爆發新一輪外交角力，引發風波的是菲律賓軍方成員在一場演說時使用了中共總書記習近平的漫畫，卡拉延（Kalayaan）地方議會又宣佈中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物。北京昨日（10 日）採取報復行動，宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境包括港澳在內的中國。菲律賓參議院同日譴責中國大使館，菲外交部今日（11 日）進一步呼籲中方以冷靜和專業態度處理外交事宜。
鍾麗緹小女兒考拉16歲了！神複製媽媽美貌 全家溫馨慶生「和繼父、姊姊溫馨貼臉」
2月6日，鍾麗緹的小女兒考拉（Cayla）迎來16歲生日，全家選在家中以輕鬆的方式替她慶生。沒有鋪張排場，卻因互動自然、氣氛溫馨，加上重組家庭成員齊聚一堂，引起不少討論。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
年宵花市2026｜全港15大花市地點/開放時間/交通懶人包！維園400檔＋啟德首個海濱年宵市集
向金龍說再見，今年迎來了金蛇！新年市集今年繼續百花齊放，分佈港九新界，室外的室內任揀，有大型的也有小型的，政府場地的年宵舉行日期統一由2025年1月23日至29日，即農曆年初一清晨結束，一連7日任行任買；今年銅鑼灣維園年宵繼續設有300多個攤位，場面依舊最盛大；不同主題設計的市集則有旺角朗豪坊、中環街市、熊遊新春市集等，去勻多區打卡都得！；部分場地更為「寵物友善」，連毛孩也可以一起行年宵！
報道揭軍警無視詐騙園區禁錮中國人 柬埔寨記者被控煽動擾亂公安
柬埔寨一名記者近日報道揭露一個詐騙園區涉嫌強迫中國公民從事犯罪活動，近在咫尺的當地警察卻無視其存在。報道播出後數天，記者卻被軍警拘捕。無國界記者呼籲柬埔寨法院立即釋放涉案記者，認為他只是履行其職責。被捕記者已遭檢控，罪名是非法截聽或盜錄私人對話，以及煽動嚴重擾亂公安。
夜行巴士痴漢事件直擊痛點！ 受害女冷靜跟蹤的關鍵轉折！
一名38歲中國籍研究生在日本夜行巴士上涉嫌對鄰座24歲女性實施猥褻，近日遭島根縣警方逮捕，案件迅速在台日網路發酵。根據神奈川新聞、Yahoo新聞等日媒報導，事件發生於去年10月1日凌晨，從岡山站開往橫濱的長途夜巴上，受害女性在睡夢中驚醒，發現對方隔著座位簾子伸手觸摸，隨即冷靜跟蹤對方下車後報案。
1年減重14kg！ 50歲羅美蘭「長跑式減重」秘訣曝光：戒酒、拒絕麵包誘惑
韓國實力派演員羅美蘭（50歲）近期因身材明顯消瘦成為焦點。她曾在廣播節目與綜藝節目中大方分享，自己花了一年時間，以「健康不挨餓」為原則減重，目前總計已瘦下14公斤。這份驚人的自律就連在錄製旅遊節目時也不破功，面對機上誘人的麵包，她堅定拒絕，展現了「人生最後一次減肥」的強大意志力。
民建聯黃偉憧派月曆印錯菲律賓假期 向街坊致歉：校對疏忽致內容有誤 誠懇接受批評｜Yahoo
有市民發現，民建聯大埔區議員黃偉憧派發的月曆印錯公眾假期，「懷疑自己睇錯好多次」，「唔知派畀咩街坊睇」。事件在網絡發酵，網民發現月曆上的標示的紅日為菲律賓的假期。黃偉憧及後發聲明致歉，稱自己「校對過程中的疏忽，導致日曆內容有誤」，他對受影響街坊造成混淆及不便，深表歉意。
宏福苑五級火｜宏志閣結構完好難強行收樓 《明報》引述政府消息：私樓價收購不符善用公帑｜Yahoo
宏福苑五級火事發逾兩個月，災民的長遠住宿方案繼續成為焦點。行政長官李家超昨（10日）指，有相當高的比例業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，也有業主表示要考慮實質的收購價。《明報》專欄「聞風筆動」引述消息稱，宏志閣沒有受大火波及，政府對於是否一併收購宏志閣，至今未有定案。內文指，宏志閣結構完好，沒有安全問題，即使只有小部分居民拒絕遷出，政府都沒有法律理據強行收樓；如果由巿建局出手，以同區 7 年私人樓齡的價格收購，政府內部認為並不合乎善用公帑原則。
譚嘉儀捲演唱會走數風波 怒發聲明：深表無奈及憤怒
歌手譚嘉儀於2024年舉行3場演唱會，早前和音歌手發文稱被拖糧，譚嘉儀亦表示自己為受害者，稱自己亦未收到數。之後，主辦方負責人Jelly再發文回應，反指要向譚嘉儀追數，令事件成羅生門。今日（11日），譚嘉儀再發聲明，直指對方「言論可能已構成誹謗，已將事件交予律師團隊處理」。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
北大嶼山公路的士撞工程車 的士男乘客頭部撞向擋風玻璃身亡
【Now新聞台】機場有的士失事撞向箭嘴工程車，乘客頭部撞向擋風玻璃，送院不治，的士及工程車司機亦受傷。 網上片段見到，的士車頭冒煙起火，有人協助車內人士離開車廂，乘客倒臥在工程車車頭位置，的士車頭嚴重毀爛，擋風玻璃碎裂。早上九時許，該輛載客新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，駛到近東涌東薈城對開懷疑收掣不及，撞向停在快線一輛箭嘴工程車。的士男乘客頭部撞向擋風玻璃重創，送往北大嶼山醫院，搶救後證實不治。的士司機亦受傷，送往瑪嘉烈醫院時要用頸箍固定頭部，工程車司機清醒送院。警方封鎖一段路面調查意外原因，現場交通一度受阻。#要聞
「吳若希家」成Google地圖新地標 面對被惡搞高EQ回應
Google嘅地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。