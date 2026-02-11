屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露

近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。

片皮鴨餅皮驚見黑點

有網民代街坊於 Facebook 群組「屯門友」發帖表示，早前見到屯門中央廣場一間酒樓推出片皮鴨點心放題，於是決定一試。雖然鴨肉偏凍、餅皮需自行到自取區領取，因價錢便宜本來覺得尚可接受，直至回座後打開餅皮，才發現「塊塊都發霉」。樓主隨即再到自取區查看，驚見其餘餅皮同樣出現黑點，情況一致。該食客已即時通知現場「阿姐」，對方只把餅皮收走，之後卻未見任何跟進，令他更擔心是否已有其他食客在不知情下食用發霉餅皮，「唔知有幾多人唔知食咗」。事主其後已向 1823 作出投訴，要求相關部門跟進。

網民怒轟：黑心食市

從樓主上載的影片中可見，他將一疊片皮鴨餅皮逐塊揭開，每一塊都佈滿不規則黑點，疑似霉菌，畫面相當觸目。影片曝光後引來大量網民留言，有人諷刺笑言：「應該係黑松露」，但更多人則怒斥酒樓衞生欠佳：「咁都可以畀客人食，太恐怖」、「發霉食落肚會出事㗎」、「黑心食市，街坊要廣傳，唔好再幫襯」。不少網民亦質疑餅皮屬預製食品，若儲存或冷藏不當，極易出現發霉情況，呼籲食肆加強把關。有留言更感嘆，香港餐飲業屢爆衞生問題，難怪市民選擇北上消費。雖然事件仍未有相關部門跟進的新消息，讀者們外出用膳時，記緊加倍留意食物有否異樣，以保障自身安全。

圖片來源：Facebook@屯門友

