食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在社交平台Threads上 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題，即睇內文：
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。
店員反應惹怒食客
事主隨即向店員反映，對方為韓國籍員工，起初表示可以更換芝士，但食客認為霉菌已接觸到食物，要求連同整個火鍋盤一併更換，才較為安全。惟店員其後表示「冇多餘嘅盤」，食客考慮到同行有小朋友，擔心食安風險，最終決定取消該道菜式。然而更令事主氣憤的是，該名店員竟然當場發脾氣，把火鍋盤重重摔落煤氣爐上，態度極不專業。事主強調，發現餐具有問題要求更換屬合理要求，而在無法更換的情況下選擇取消亦無不妥，惟員工情緒失控實在難以接受。事後他們已致電 1823，正等候食環署跟進。
網民：食落肚隨時冇命！
事件於Threads曝光後，大批網民留言聲討，不少人直言「見到隻匙羹，就算你話佢廚房有隻木乃伊我都會信」、「枝羹係埃及古墓到挖出黎咁」、「隻匙羹好恐怖啊！仲要啲芝士上面見到係有明顯嘅霉菌黐咗上去」。亦有網民提醒，發霉餐具隨時引發極嚴重後果，「呢啲霉食咗會急性肝衰竭，好大鑊架喎！」、「發霉嘢食落肚真係會冇命」。更有人分享自身經歷，指早前食過該店外賣後腹瀉不止，對事件感到不寒而慄。從留言可見，不少網民已表明會將該餐廳列入黑名單。讀者們外出用膳時，務必留意餐具及食物衞生，以免中招。
圖片來源：Threads@tuenmunlocals
