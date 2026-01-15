屯門 V city 新店開幕！HONOR 手機低至 $999，指定配件 1 折起再抽精美禮品！

HONOR 榮耀近年積極深耕香港市場，品牌宣佈全港第 4 間體驗店於今日（1 月 14 日）正式進駐屯門 V city。適逢新店開幕，HONOR 由即日起至 1 月 31 日期間，於全線體驗店推出多項慶祝活動與限時優惠，當中包括屯門店專屬的「超值搶購週」，部分人氣產品更以低至 1 折的驚喜價發售。

​屯門店限定一連七日搶購活動

​位於屯門 V city 的新門市由即日起至 1 月 21 日舉行「超值搶購週」，每日均提供特定產品進行限量促銷。首日（1 月 14 日）率先推出原價 HKD2,299 的 HONOR X9c Smart，特價僅需 HKD999；隨後幾天亦有 HONOR Watch 4、CHOICE Watch 2 Pro 等穿戴設備以低價發售。此外，備受注目的 HONOR Earbuds X6 及 SuperCharge 快速充電組合，分別於 1 月 19 日及整個搶購週期間提供震撼優惠，後者價格更低至 HKD19。

​全線體驗店同步推「即開即賞」禮遇

​除了屯門新店的特定優惠，HONOR 亦於全港所有體驗店同步展開「開幕多重賞」。由即日起至 1 月 31 日，消費者凡購買任何手機、平板或電腦，即可參加「即開即賞」活動，隨機獲得包括 HONOR 黑色菱格背包、CHOICE Earbuds 藍牙耳機、Scale 3 體脂磅或手機支架等實用配件。同時，購買任何產品的顧客亦可以優惠價加購指定配件，例如原價 HKD799 的 CHOICE 頭戴式耳機 Pro 僅需 HKD199 即可入手，而多款不同容量的 JOWAY 行動電源加購價亦低至 HKD59 起。

​HONOR 400 Pro x Molly 20 週年聯乘驚喜

​針對愛好潮流公仔的用戶，HONOR 同場宣佈與 POPMART 聯手，推出專為 HONOR 400 Pro 而設的「Molly 20 週年限定版禮盒」。這款充滿設計感的禮盒內含多款 Molly 主題精美周邊，包括定制手機殼、手機掛繩、彩窗透卡、利是封及對聯冰箱貼等豐富配件。相關推廣活動將於 2 月 1 日正式啟動，屆時凡購買 HONOR 400 Pro 的消費者將有機會獲得這款限量禮盒，送完即止。