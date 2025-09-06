屯門86歲老婦疑拒絕交還佛珠，遭九旬婦持士巴拿襲擊

屯門發生傷人及盜竊案，涉及兩名老婦。86歲婆婆疑拒絕交還一串佛珠，遭九旬婦用士巴拿襲擊。

昨晚約7時，兩名老婦人在屯門富泰邨君泰樓走廊爭執，86歲蘇姓老婦被年約九旬的老婦用士巴拿襲擊，九旬老婦其後逃去。據了解，九旬老婦數年前將一串佛珠交予蘇婦，近日要求對方歸還，但不成功。於是兩人在昨日發生激烈口角，繼而演變成襲擊。

懷疑盜竊單位外攝錄鏡頭

蘇婦由孫女報警，因手部受傷被送往屯門醫院治理。蘇婦家人更發現單位外的攝錄鏡頭不見了，懷疑是被九旬老婦偷走，以毀滅傷人證據。警方將案件列作傷人及盜竊，正追查疑犯下落。

