屯門Y·PARK男工清理木糠機淤塞遭割斷手掌 環保署促承辦商交報告

【on.cc東網專訊】屯門發生工業意外。昨午（16日）2時許，屯門園林廢物回收中心Y·PARK一名57歲男工人清理木糠機淤塞時，左手手掌被運轉中的機器割斷。工人清醒送往屯門醫院治理。

環境保護署（環保署）今日(17日)發新聞稿指，高度關注昨日在屯門園林廢物回收中心Y·PARK［林．區］發生的工業意外，並對事件中受傷工人及其家屬致以深切慰問。

昨日下午約2時，一名工人在清理木糠機淤塞時，左手手掌被運轉中的機器割斷。傷者被送往屯門醫院治理，送院時清醒。事發後，環保署已即時派員到醫院了解傷者情況，以及向傷者家屬提供適切協助。

環保署於事發後已即時通知勞工處及執法部門，勞工處亦已派員到場調查，並向承辦商發出「暫時停工通知書」，該機械不能使用直至完成所有改善措施 。環保署已要求承辦商全力配合勞工處的調查，並已責成承辦商在3天內就事件提交報告。

環保署一直重視其設施安全，並緊密監察承辦商的營運情況。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦須為員工及分判商提供安全培訓。

