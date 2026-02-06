消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
屯馬綫「尿袋」冒煙疏散 400 人！台灣捷運曾傳全禁引民怨，港鐵行車安全如何是好？
通勤尖峰驚魂，剖析行動電源監管的現實困境。
今早（2 月 6 日）約 8 時 35 分的通勤尖峰時段，在社交平台上瘋傳一宗在港鐵屯馬綫上發生的驚險事故。一列駛往荃灣西站的列車上，有乘客攜帶的行動電源突然起火冒煙，導致車廂內約 400 名乘客需要緊急疏散。雖然事故中無人受傷，但這已是近期兩岸三地多宗電池自燃意外之一。
台北捷運禁令風波：政策大轉彎的啟示
台北捷運在 2026 年初曾因多宗意外，一度傳出將全面禁用行動電源充電。然而，北捷於 1 月 24 日公開致歉，坦言說明規範時存在「溝通落差」。目前北捷改以 「勸導」 形式提醒乘客注意設備安全，而非強制執法。這反映出在缺乏安檢設備的開放式交通網絡中，「自主管理」仍是目前唯一的解決方案。
鐵路 vs 航空：為何「禁尿袋」是監管夢魘？
面對頻發的鋰電池意外，不少市民提出疑問：為何不能像航空公司一樣，全面禁止或嚴格檢查「尿袋」？Yahoo Tech HK 編輯為你整理了三大現實差異：
1. 安全檢查的門檻
航空業： 乘客必須經過嚴密的 X 光機與安檢人員檢查，能夠精準攔截過大容量或違規的電池。
鐵路系統： 以港鐵或北捷為例，每日處理數以百萬計的客流量，若要求每位乘客開袋檢查行動電源，恐將導致大幅拖累交通系統效率，與執行成本不成正比。
2. 應急環境與逃生機制
航空業： 飛機在 30,000 呎高空飛行，一旦鋰電池在火警風險極高的貨艙起火，後果不堪設想，因此必須嚴禁托運。
鐵路系統： 如今日今晨發生的意外，列車能在短時間內停靠車站並疏散乘客。雖然驚險，但具備相對開放的逃生環境，這也是鐵路公司可能會在營運便利與極端安全之間權衡後的結果。
3. 民眾依賴度
航空業： 屬於國際規範且收費較高的運輸服務，乘客較能接受嚴格的安全條款。
鐵路系統： 屬於大眾公共事業，在現代生活中，手機已成為支付與溝通的必須工具，強行禁止行動電源將對市民通勤造成極大不便，這亦是台北捷運在 1 月底宣布禁令後，因民怨火速道歉並改為「勸導」的核心原因。
如何自保避免成為「疏散主角」？
在 2026 年，儘管電池技術進步，但鋰電池在高溫或受損下仍有熱失控風險，以下整合了多個由官方機構建議的安全建議。
認準安全認證： 購買具備 CCC 認證、外殼有清晰標明額定能量的行動電池產品，避免無牌雜牌貨。
觀察物理狀態： 若發現外殼有膨脹、充電時異常發熱或散發焦味，應立即停用並放置於空曠處。
遠離易燃物： 避免將行動電源長時間塞在擁擠且不散熱的背包深處。
定期換新：行動電源亦為消耗品，使用一段時間後可考慮升級換新，老舊電池可以交到專門的回收箱或綠在區區協助處理。
