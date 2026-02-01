屯馬綫今日特別安排 途經紅磡站需往對面月台轉車 港鐵：運作大致暢順

屯馬綫途經紅磡站需往對面月台轉車。(港鐵)

屯馬綫今日(2月1日)自頭班車起實施特別服務安排，車程途經紅磡站的屯馬綫乘客需在該站下車，往對面月台轉車繼續行程。 屯馬綫今天會維持全綫服務及星期日的正常班次，全部車站均可乘車。

港鐵表示，已加派超過150位職員指引及協助乘客，包括職員會在紅磡站屯馬綫月台舉起大型指示牌，列明月台列車行駛的方向，以便乘客辨識。港鐵呼籲，乘客留意及配合現場職員指引。

港鐵表示，今日紅磡站屯馬綫月台實施特別服務安排，車務方面運作大致暢順。屯馬綫車站及列車上亦有作出相應廣播，列車抵達紅磡站後，職員會上車提醒乘客。對於有特別需要的乘客，例如視障或輪椅乘客，同事亦有特別關顧。港鐵感謝乘客配合及體諒。

