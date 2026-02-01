宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
屯馬綫分段行車配合紅磡至尖東路軌改道工程 港鐵指周一可以恢復正常服務(何泳薇報道)
【Now新聞台】屯馬綫今日實施分段行車，以配合紅磡站至尖東站的路軌改道工程，乘客途經紅磡站須要到對面月台轉車繼續行程。
紅磡站月台有廣播提示，又設有大型指示牌，港鐵亦加派職員在月台提醒乘客乘車方向。為配合紅磡站至尖東站的路軌改道工程，乘客一旦途經紅磡站就要先落車，再到對面月台轉車。
有市民覺得影響不太大。
Pat：「都不錯，他們都好清晰，會跟我們說過回去這邊都可以，一點(不便)，但他有這樣的安排，我都要跟。」
鍾小姐：「都沒有的，都是在對面就過，好簡單，我們以前自己轉車，有時候都要這樣。」
不過亦有輪椅使用者的家屬認為職員之間溝通不清楚。
胡小姐：「但剛才我有點怕，因為我到紅磡的時候，職員沒有安排落板給我，然後立即叫職員，幸好他們周圍都很多職員，就安排到接駁去大圍。我覺得他們本身溝通不好，在南昌那邊沒有告訴這邊的職員要我們落板。本身直接去不用落板，但現在他們就好像聯絡得不是太好。」
港鐵營運主管亦有到場視察情況。
港鐵營運主管—屯馬綫、輕鐵及巴士陳志雄：「車務方面大致暢順，今天屯馬綫的乘客量跟平時的周日差不多，我們都看到乘客是清楚我們的安排。我們會密切留意著情況，有需要時，我們會加強服務。」
港鐵表示，改道工程涉及調整路軌走綫、斜度、更換路軌墊片等程序，預料工程翌日可以恢復正常服務。港鐵指，屯馬綫第二次特別列車服務安排將於3月8日進行，以完成餘下的軌道工程，屆時安排與本次相若。
